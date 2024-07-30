Какой продукт грозит женщинам выкидышами и бесплодием

Хирург Умнов: водка грозит бесплодием и влияет на потомство
© Служба новостей «URA.RU»
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Употребляя водку, женщина увеличивает риск возникновения бесплодия, сказал Александр Умнов
Употребляя водку, женщина увеличивает риск возникновения бесплодия, сказал Александр Умнов Фото:

Женский организм особенно уязвим к водке. Употребление этого продукта может привести к бесплодию и выкидышу, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Репродуктивная функция женщин подвергается удару в первую очередь. Эксперт подчеркнул, что даже редкие случаи употребления водки чреваты бесплодием, выкидышами или появлением на свет детей с пороками», — пишет NEWS.ru, ссылаясь на слова Умнова.

Врач также подчеркнул, что употребление водки может вызвать нарушение менструального цикла и снижение либидо. Кроме того, употребление алкоголя женщинами может изменить их поведение и внешность: угасает материнский инстинкт, грубеют кожа и голос.

Ранее врач развеяла миф о длительном половом воздержании у женщин. Так, женское здоровье не зависит от регулярной половой жизни.

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Женский организм особенно уязвим к водке. Употребление этого продукта может привести к бесплодию и выкидышу, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. «Репродуктивная функция женщин подвергается удару в первую очередь. Эксперт подчеркнул, что даже редкие случаи употребления водки чреваты бесплодием, выкидышами или появлением на свет детей с пороками», — пишет NEWS.ru, ссылаясь на слова Умнова. Врач также подчеркнул, что употребление водки может вызвать нарушение менструального цикла и снижение либидо. Кроме того, употребление алкоголя женщинами может изменить их поведение и внешность: угасает материнский инстинкт, грубеют кожа и голос. Ранее врач развеяла миф о длительном половом воздержании у женщин. Так, женское здоровье не зависит от регулярной половой жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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