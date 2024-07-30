Какой продукт грозит женщинам выкидышами и бесплодием

Женский организм особенно уязвим к водке. Употребление этого продукта может привести к бесплодию и выкидышу, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
«Репродуктивная функция женщин подвергается удару в первую очередь. Эксперт подчеркнул, что даже редкие случаи употребления водки чреваты бесплодием, выкидышами или появлением на свет детей с пороками», — пишет NEWS.ru, ссылаясь на слова Умнова.
Врач также подчеркнул, что употребление водки может вызвать нарушение менструального цикла и снижение либидо. Кроме того, употребление алкоголя женщинами может изменить их поведение и внешность: угасает материнский инстинкт, грубеют кожа и голос.
Ранее врач развеяла миф о длительном половом воздержании у женщин. Так, женское здоровье не зависит от регулярной половой жизни.
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