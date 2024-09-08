Жительница Оренбуржья заявила, что нашла себя в списке голосовавших на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы- 2021. Курган , избирательная комиссия, наблюдатели, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования, урна голосования, выборы 2024
В Облизбиркоме полагают, что сообщение — провокация Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Жительница Орска в Оренбуржье, пришедшая на участок 8 сентября, обнаружила себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что не принимала участия в выборах. Информацию об инциденте сообщил Облизбирком. Там полагают, что это — провокация.

«Нам сообщают, что на избирательном участке №1226 города Орска женщина, пришедшая на участок 8 сентября, увидела себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что в голосовании не участвовала», — сообщили в избиркоме региона. По данным избиркома, избиратель уже голосовала на придомовом мобильном пункте 7 сентября. Уже на участке 8 сентября женщина попросила бюллетень, но ей отказали, поскольку это будет считаться двойным голосованием.

По сообщению избиркома, на участке есть видеокамеры, там также дежурят представители политической партии. Предполагается, что сообщение женщины — провокация. Избирательная комиссия проводит проверку.

Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о низком числе обращений о нарушениях. Выборы проходят в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в четырех субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Орска в Оренбуржье, пришедшая на участок 8 сентября, обнаружила себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что не принимала участия в выборах. Информацию об инциденте сообщил Облизбирком. Там полагают, что это — провокация. «Нам сообщают, что на избирательном участке №1226 города Орска женщина, пришедшая на участок 8 сентября, увидела себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что в голосовании не участвовала», — сообщили в избиркоме региона. По данным избиркома, избиратель уже голосовала на придомовом мобильном пункте 7 сентября. Уже на участке 8 сентября женщина попросила бюллетень, но ей отказали, поскольку это будет считаться двойным голосованием. По сообщению избиркома, на участке есть видеокамеры, там также дежурят представители политической партии. Предполагается, что сообщение женщины — провокация. Избирательная комиссия проводит проверку. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о низком числе обращений о нарушениях. Выборы проходят в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в четырех субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...