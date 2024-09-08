Жительница Оренбуржья заявила, что нашла себя в списке голосовавших на выборах

08 сентября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Облизбиркоме полагают, что сообщение — провокация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Жительница Орска в Оренбуржье, пришедшая на участок 8 сентября, обнаружила себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что не принимала участия в выборах. Информацию об инциденте сообщил Облизбирком. Там полагают, что это — провокация. «Нам сообщают, что на избирательном участке №1226 города Орска женщина, пришедшая на участок 8 сентября, увидела себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что в голосовании не участвовала», — сообщили в избиркоме региона. По данным избиркома, избиратель уже голосовала на придомовом мобильном пункте 7 сентября. Уже на участке 8 сентября женщина попросила бюллетень, но ей отказали, поскольку это будет считаться двойным голосованием. По сообщению избиркома, на участке есть видеокамеры, там также дежурят представители политической партии. Предполагается, что сообщение женщины — провокация. Избирательная комиссия проводит проверку. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о низком числе обращений о нарушениях. Выборы проходят в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в четырех субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Орска в Оренбуржье, пришедшая на участок 8 сентября, обнаружила себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что не принимала участия в выборах. Информацию об инциденте сообщил Облизбирком. Там полагают, что это — провокация. «Нам сообщают, что на избирательном участке №1226 города Орска женщина, пришедшая на участок 8 сентября, увидела себя в списке проголосовавших. При этом она утверждает, что в голосовании не участвовала», — сообщили в избиркоме региона. По данным избиркома, избиратель уже голосовала на придомовом мобильном пункте 7 сентября. Уже на участке 8 сентября женщина попросила бюллетень, но ей отказали, поскольку это будет считаться двойным голосованием. По сообщению избиркома, на участке есть видеокамеры, там также дежурят представители политической партии. Предполагается, что сообщение женщины — провокация. Избирательная комиссия проводит проверку. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о низком числе обращений о нарушениях. Выборы проходят в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в четырех субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.