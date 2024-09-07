Якушев дал напутствие Кухаруку на посту губернатора ХМАО

Уральский полпред Владимир Якушев в качестве напутствия избранному губернатору ХМАО Руслану Кухаруку посоветовал не забывать в повседневной работе о любви к людям. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос URA.RU.
«Не делать работу ради работы. Каждое твое действие должно быть направлено на то, чтобы любой человек, который живет на территории Ханты-Мансийского автономного округа, каждый день ощущал, что его жизнь улучшается к лучшему. А решения правительства Югры и муниципальных властей нацелены именно на это. Принципиально важная история для людей, работающих на разных уровнях власти. Вот такой совет, но Руслан Николаевич [Кухарук] прекрасно это знает, сам из муниципалов. Он понимает, какие проблемы волнуют людей», — заявил Якушев.
Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред уверен, что новый губернатор ХМАО справится с возложенными на него обязанностями. Кухарук был избран главой региона на заседании Думы Югры большинством голосов депутатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!