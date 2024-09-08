Алаудинов предупредил Европу о катастрофе из-за атак ВСУ на Курскую АЭС

08 сентября 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Если ВСУ ударят по Курской АЭС, то возникшая в результате этого катастрофа коснется в первую очередь Европы, заявил Апти Алаудинов (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Если ВСУ атакуют Курскую атомную электростанцию, то возникшая в результате возможная катастрофа коснется Европы. Она должна это понять, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств», — заявил Алаудинов. Видео с его словами появилось в telegram-канале командира «Ахмата». По мнению генерал-майора, Европа идет на поводу у США и делает все для ядерной катастрофы. Алаудинов не понимает, зачем она поддается американским идеям, которые «тащат к третьей мировой войне». Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой, если Киев нанесет удар по Курской АЭС, пишет RT. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, Украина сейчас готовит попытку приблизиться к Курской АЭС для ее обстрела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если ВСУ атакуют Курскую атомную электростанцию, то возникшая в результате возможная катастрофа коснется Европы. Она должна это понять, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств», — заявил Алаудинов. Видео с его словами появилось в telegram-канале командира «Ахмата». По мнению генерал-майора, Европа идет на поводу у США и делает все для ядерной катастрофы. Алаудинов не понимает, зачем она поддается американским идеям, которые «тащат к третьей мировой войне». Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой, если Киев нанесет удар по Курской АЭС, пишет RT. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, Украина сейчас готовит попытку приблизиться к Курской АЭС для ее обстрела.