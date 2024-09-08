Если ВСУ атакуют Курскую атомную электростанцию, то возникшая в результате возможная катастрофа коснется Европы. Она должна это понять, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств», — заявил Алаудинов. Видео с его словами появилось в telegram-канале командира «Ахмата».
По мнению генерал-майора, Европа идет на поводу у США и делает все для ядерной катастрофы. Алаудинов не понимает, зачем она поддается американским идеям, которые «тащат к третьей мировой войне».
Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сказал, что катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой, если Киев нанесет удар по Курской АЭС, пишет RT. При этом, по словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, Украина сейчас готовит попытку приблизиться к Курской АЭС для ее обстрела.
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