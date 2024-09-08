Алаудинов: ВСУ готовят новую попытку приблизиться к Курской АЭС

08 сентября 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

ВСУ планировали третьего сентября подойти к АЭС, чтобы обстреливать ее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы Украины планируют снова приблизиться к Курской АЭС для ее обстрела. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «И я так думаю, что в ближайшие дни он (противник — прим. ТАСС) еще раз попытается подвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир «Ахмата» заявил, что третьего сентября ВСУ уже планировали подойти к АЭС, чтобы обстреливать ее с артиллерийских установок. Однако украинским военным не удалось выполнить эту задачу, потому что сторона противника понесла большие потери, добавил Алаудинов. По его словам, сейчас ВСУ продолжают перекидывать и снимать резервы, чтобы ближе продвинуться к АЭС и таким образом шантажировать Россию. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ поменяли тактику в Курской области. Они стараются не попадать в зону непосредственного воздействия российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на слова командира «Ахмата». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины планируют снова приблизиться к Курской АЭС для ее обстрела. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «И я так думаю, что в ближайшие дни он (противник — прим. ТАСС) еще раз попытается подвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир «Ахмата» заявил, что третьего сентября ВСУ уже планировали подойти к АЭС, чтобы обстреливать ее с артиллерийских установок. Однако украинским военным не удалось выполнить эту задачу, потому что сторона противника понесла большие потери, добавил Алаудинов. По его словам, сейчас ВСУ продолжают перекидывать и снимать резервы, чтобы ближе продвинуться к АЭС и таким образом шантажировать Россию. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ поменяли тактику в Курской области. Они стараются не попадать в зону непосредственного воздействия российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на слова командира «Ахмата».