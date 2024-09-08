Озвучена явка россиян на дистанционном голосовании

Явка на дистанционном голосовании составила 88%
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%. Об этом рассказали в Минцифры.
«Явка на голосование через платформу ДЭГ в России составила 88%», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что эти данные зафиксированы на 15:00 8 сентября.
С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. Участвуют 16 политических партий и самовыдвиженцы.
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