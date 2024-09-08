Озвучена явка россиян на дистанционном голосовании

Минцифры: явка на дистанционном голосовании в России — 88%

08 сентября 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Явка на дистанционном голосовании составила 88% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%. Об этом рассказали в Минцифры. «Явка на голосование через платформу ДЭГ в России составила 88%», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что эти данные зафиксированы на 15:00 8 сентября. С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. Участвуют 16 политических партий и самовыдвиженцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%. Об этом рассказали в Минцифры. «Явка на голосование через платформу ДЭГ в России составила 88%», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что эти данные зафиксированы на 15:00 8 сентября. С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. Участвуют 16 политических партий и самовыдвиженцы.