Озвучена явка россиян на дистанционном голосовании

Минцифры: явка на дистанционном голосовании в России — 88%
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Выборы 2024. Екатеринбург, выборы, дэг, дистанционное электронное голосование
Явка на дистанционном голосовании составила 88% Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%. Об этом рассказали в Минцифры.

«Явка на голосование через платформу ДЭГ в России составила 88%», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что эти данные зафиксированы на 15:00 8 сентября.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. Участвуют 16 политических партий и самовыдвиженцы.

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На дистанционном голосовании в России явка россиян составила 88%. Об этом рассказали в Минцифры. «Явка на голосование через платформу ДЭГ в России составила 88%», — сообщили в Минцифры. Там добавили, что эти данные зафиксированы на 15:00 8 сентября. С 6 по 8 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и голосование за кандидатов в Госдуму. Участвуют 16 политических партий и самовыдвиженцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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