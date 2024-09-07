Число проголосовавших на выборах губернатора курганцев превысило 230 тысяч

В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 232 892 избирателя. Явка составила 36,28%, сообщили в избиркоме региона.
«По данным на 18:00 явка на выборах губернатора составила 36,28%. Проголосовали 232 892 избирателя», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.
Наибольшая явка зафиксирована в Белозерском округе — 59,27%. Также больше всего избирателей проголосовали в Варгашинском (58,76%), Частоозерском (57,23%), Альменевском (56,65%), Половинском (55,76%), Шатровском (55,06%), Лебяжьевском (54,98%) и Мокроусовском (53,19%) округах. В Кургане явка составила 24% по данным Западной территориальной избирательной комиссии и 23,50% по данным Восточной. В Шадринске проголосовали 29,62%.
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В Курганской области на выборах губернатора проголосовали 232 892 избирателя. Явка составила 36,28%, сообщили в избиркоме региона. «По данным на 18:00 явка на выборах губернатора составила 36,28%. Проголосовали 232 892 избирателя», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Наибольшая явка зафиксирована в Белозерском округе — 59,27%. Также больше всего избирателей проголосовали в Варгашинском (58,76%), Частоозерском (57,23%), Альменевском (56,65%), Половинском (55,76%), Шатровском (55,06%), Лебяжьевском (54,98%) и Мокроусовском (53,19%) округах. В Кургане явка составила 24% по данным Западной территориальной избирательной комиссии и 23,50% по данным Восточной. В Шадринске проголосовали 29,62%.