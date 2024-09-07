Армия и оружие К набору бойцов-контрактников в Екатеринбурге привлекли садоводов 08 сентября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + Выполнение плана по набору контрактников — ключевая тема совещаний на всех уровнях власти Фото: Роман Наумов © URA.RU Власти Екатеринбурга вышли на садовые товарищества в поисках желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал читатель. Он знает, что на неделе глава Академического района Николай Смирнягин попросил председателей СНТ разместить в чатах и на досках объявлений информацию о преимуществах службы в ВС РФ. А также — при необходимости — провести внеочередные собрания на эту тему. «Да, мы действительно проводим информационно-разъяснительную работу», — подтвердил корреспонденту Николай Смирнягин. Выполнение плана по набору контрактников — едва ли не главная тема совещаний сейчас на всех уровнях власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Екатеринбурга вышли на садовые товарищества в поисках желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал читатель. Он знает, что на неделе глава Академического района Николай Смирнягин попросил председателей СНТ разместить в чатах и на досках объявлений информацию о преимуществах службы в ВС РФ. А также — при необходимости — провести внеочередные собрания на эту тему. «Да, мы действительно проводим информационно-разъяснительную работу», — подтвердил корреспонденту Николай Смирнягин. Выполнение плана по набору контрактников — едва ли не главная тема совещаний сейчас на всех уровнях власти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям