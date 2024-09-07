07 сентября 2024

К набору бойцов-контрактников в Екатеринбурге привлекли садоводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзалы Москвы и уличная фотография. 10 апреля 2024. Москва, армия, солдаты, призыв, военные сборы, военнослужащие, срочники, мобилизация, резервисты, контрактники
Выполнение плана по набору контрактников — ключевая тема совещаний на всех уровнях власти Фото:

Власти Екатеринбурга вышли на садовые товарищества в поисках желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал читатель.

Он знает, что на неделе глава Академического района Николай Смирнягин попросил председателей СНТ разместить в чатах и на досках объявлений информацию о преимуществах службы в ВС РФ. А также — при необходимости — провести внеочередные собрания на эту тему.

«Да, мы действительно проводим информационно-разъяснительную работу», — подтвердил корреспонденту Николай Смирнягин. Выполнение плана по набору контрактников — едва ли не главная тема совещаний сейчас на всех уровнях власти.

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Власти Екатеринбурга вышли на садовые товарищества в поисках желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал читатель. Он знает, что на неделе глава Академического района Николай Смирнягин попросил председателей СНТ разместить в чатах и на досках объявлений информацию о преимуществах службы в ВС РФ. А также — при необходимости — провести внеочередные собрания на эту тему. «Да, мы действительно проводим информационно-разъяснительную работу», — подтвердил корреспонденту Николай Смирнягин. Выполнение плана по набору контрактников — едва ли не главная тема совещаний сейчас на всех уровнях власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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