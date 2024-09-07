К набору бойцов-контрактников в Екатеринбурге привлекли садоводов

Власти Екатеринбурга вышли на садовые товарищества в поисках желающих заключить контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал читатель.
Он знает, что на неделе глава Академического района Николай Смирнягин попросил председателей СНТ разместить в чатах и на досках объявлений информацию о преимуществах службы в ВС РФ. А также — при необходимости — провести внеочередные собрания на эту тему.
«Да, мы действительно проводим информационно-разъяснительную работу», — подтвердил корреспонденту Николай Смирнягин. Выполнение плана по набору контрактников — едва ли не главная тема совещаний сейчас на всех уровнях власти.
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