Общество Пермяки попросили мэрию округа назвать улицу в честь погибшего на СВО бойца 08 сентября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 + В селе предлагают назвать улицу именем погибшего бойца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители села Плеханово в Кунгурском округе (Пермский край) обратились к администрации муниципалитета с просьбой назвать одну из улиц именем Дмитрия Лашова, погибшего во время спецоперации и посмертно награжденного орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе округа. «Поступило предложение от инициативной группы в количестве 44 человек о присвоении наименования улице, расположенной в селе Плеханово. Местные жители просят назвать улицу именем Дмитрия Лашова, погибшего в ходе СВО, награжденного орденом Мужества (посмертно)», — сообщили на сайте мэрии округа. В администрации отметили, что предложения жителей о присвоении улице имени бойца принимаются в течение семи календарных дней со дня опубликования данного сообщения на сайте. Уточняется, что мнения можно направлять на электронный адрес управления градостроительства мэрии Кунгурского округа на имя главного архитектора Живолуп Ольги Владимировны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители села Плеханово в Кунгурском округе (Пермский край) обратились к администрации муниципалитета с просьбой назвать одну из улиц именем Дмитрия Лашова, погибшего во время спецоперации и посмертно награжденного орденом Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе округа. «Поступило предложение от инициативной группы в количестве 44 человек о присвоении наименования улице, расположенной в селе Плеханово. Местные жители просят назвать улицу именем Дмитрия Лашова, погибшего в ходе СВО, награжденного орденом Мужества (посмертно)», — сообщили на сайте мэрии округа. В администрации отметили, что предложения жителей о присвоении улице имени бойца принимаются в течение семи календарных дней со дня опубликования данного сообщения на сайте. Уточняется, что мнения можно направлять на электронный адрес управления градостроительства мэрии Кунгурского округа на имя главного архитектора Живолуп Ольги Владимировны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям