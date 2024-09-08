Памфилова объявила, что выборы в России не дискредитированы

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова заявила, что поводов, дискредитирующих выборы, нет Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В России выборы 2024 года не дискредитированы. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе ЕДГ-2024 нет», — заявила Памфилова. Отмечается, что единый день голосования в стране проходит в неординарных условиях.

Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что в этом году количество обращений о нарушениях на выборах значительно снизилось. Количество жалоб сейчас остается на низком уровне, а нарушений зафиксировано крайне мало.

ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках него организованы около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, в четырех субъектах выборы проводятся региональными законодательными органами.

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В России выборы 2024 года не дискредитированы. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова. «Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе ЕДГ-2024 нет», — заявила Памфилова. Отмечается, что единый день голосования в стране проходит в неординарных условиях. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что в этом году количество обращений о нарушениях на выборах значительно снизилось. Количество жалоб сейчас остается на низком уровне, а нарушений зафиксировано крайне мало. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках него организованы около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, в четырех субъектах выборы проводятся региональными законодательными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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