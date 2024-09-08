Памфилова объявила, что выборы в России не дискредитированы

08 сентября 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова заявила, что поводов, дискредитирующих выборы, нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В России выборы 2024 года не дискредитированы. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова. «Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе ЕДГ-2024 нет», — заявила Памфилова. Отмечается, что единый день голосования в стране проходит в неординарных условиях. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что в этом году количество обращений о нарушениях на выборах значительно снизилось. Количество жалоб сейчас остается на низком уровне, а нарушений зафиксировано крайне мало. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках него организованы около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, в четырех субъектах выборы проводятся региональными законодательными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выборы 2024 года не дискредитированы. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова. «Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе ЕДГ-2024 нет», — заявила Памфилова. Отмечается, что единый день голосования в стране проходит в неординарных условиях. Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что в этом году количество обращений о нарушениях на выборах значительно снизилось. Количество жалоб сейчас остается на низком уровне, а нарушений зафиксировано крайне мало. ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках него организованы около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, в четырех субъектах выборы проводятся региональными законодательными органами.