Памфилова объявила, что выборы в России не дискредитированы

В России выборы 2024 года не дискредитированы. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Никаких серьезных поводов, дискредитирующих выборы, в ходе ЕДГ-2024 нет», — заявила Памфилова. Отмечается, что единый день голосования в стране проходит в неординарных условиях.
Ранее глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что в этом году количество обращений о нарушениях на выборах значительно снизилось. Количество жалоб сейчас остается на низком уровне, а нарушений зафиксировано крайне мало.
ЕДГ-2024 проходит с 6 по 8 сентября. В рамках него организованы около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, в четырех субъектах выборы проводятся региональными законодательными органами.
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