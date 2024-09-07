Политика Выборы На выборах в Пермском крае проголосовали более 110 тысяч избирателей 08 сентября 2024 в 19:57 Размер текста - 17 + На выборах проголосовали 114 583 пермяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на выборах проголосовали 114 583 человека или 25,37% от числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Лидером по явке остается Юсьвинский округ. «Явка избирателей по состоянию на 18:00 без учета ДЭГ составила 114 583 человека или 25,37%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчета голосов», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером остается Юсьвинский округ — 39,89%. В Уинском и Октябрьском округах проголосовали 37,54% и 36,56%. Явка на довыборах в заксобрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 23,31%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае на выборах проголосовали 114 583 человека или 25,37% от числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Лидером по явке остается Юсьвинский округ. «Явка избирателей по состоянию на 18:00 без учета ДЭГ составила 114 583 человека или 25,37%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчета голосов», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером остается Юсьвинский округ — 39,89%. В Уинском и Октябрьском округах проголосовали 37,54% и 36,56%. Явка на довыборах в заксобрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 23,31%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям