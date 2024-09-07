07 сентября 2024
06 сентября 2024

На выборах в Пермском крае проголосовали более 110 тысяч избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
На выборах проголосовали 114 583 пермяка Фото:

В Пермском крае на выборах проголосовали 114 583 человека или 25,37% от числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Лидером по явке остается Юсьвинский округ.

«Явка избирателей по состоянию на 18:00 без учета ДЭГ составила 114 583 человека или 25,37%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчета голосов», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.

Лидером остается Юсьвинский округ — 39,89%. В Уинском и Октябрьском округах проголосовали 37,54% и 36,56%. Явка на довыборах в заксобрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 23,31%.

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В Пермском крае на выборах проголосовали 114 583 человека или 25,37% от числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Лидером по явке остается Юсьвинский округ. «Явка избирателей по состоянию на 18:00 без учета ДЭГ составила 114 583 человека или 25,37%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчета голосов», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером остается Юсьвинский округ — 39,89%. В Уинском и Октябрьском округах проголосовали 37,54% и 36,56%. Явка на довыборах в заксобрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 23,31%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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