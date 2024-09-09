Глава ямальской строительной империи Нак сохранил влияние в думе Лабытнанги

Все сотрудники ямальского строительного гиганта «Ямалтрансстрой» депутата Тюменской областной думы Игоря Нака, избиравшиеся депутатами думы Лабытнанги получили мандаты в новом созыве. Их количество сократилось в сравнении с прошлым созывом, в который входили пять работников строительной компании, однако влияние ямальского депутата-строителя в думе базового города его компании сохранилось.
«Будучи сотрудниками Ямалтрансстроя, избранные депутаты вновь получили возможность защищать интересы компании в городской думе. Событие значимое еще и потому, что город готовится войти в состав крупного Приуральского района и стать его столицей. Пока неясно, будет ли приуральская дума упразднена или объединена с лабытнангской, однако связанных с Наком депутатов хотя и стало меньше, они гарантированно получили свои места в думе без пяти минут одного из самых крупных муниципалитетов Ямала», — отмечает собеседник в политическом сообществе Ямала.
В пятый созыв думы Лабытнанги вошли: замдиректора «Яматрансстроя» Владимир Васильченко, начальник управления Светлана Гречуха и начальник отдела Елена Смирнова — все трое избирались от «Единой России». Двое сотрудников компании, входившие в прежний созыв на выборы не пошли. При прошлом составе дума Лабытнанги на треть состояла из сотрудников одной из богатейших строительных компаний Ямала.
Победил на выборах и гендиректор попавшей в скандал с экс-главой Нового Уренгоя Андреем Вороновым фирмы «Проекстройсервис» Игорь Варвянский — он был депутатом всех созывов думы Лабытнанги кроме последнего. Подчиненный Варвянского, производитель работ Александр Медведев, который шел на выборы самовыдвиженцем получить мандат не смог, уступив оппонентам.
В начале июля сын главы «Ямалтрансстроя», депутата Тюменской областной думы Игоря Нака, Григорий Нак, был арестован вместе с экс-мэром Нового Уренгоя Андреем Вороновым по подозрению во взятке — позднее появилась информация о том, что причастность Воронова и фигурантов дела о взятке подтверждается показаниями свидетелей. Во взятках подозревают троих людей, связанных с «Проектстройсервисом» — Григорий Нак фигурирует в деле как исполнительный директор компании, Максим Лясин — как совладелец, Эдуард Полянский, как архитектор.
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