Интересы крупных челябинских ФПГ ушли на второй план: политолог Орлов

Выборы в Челябинской области стали кампаниями, в которых доминируют интересы жителей, а не крупных финансово-промышленных групп (ФПГ). Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов.
«Выборы губернатора и депутатов в Челябинскую городскую думу стали кампаниями, в которых доминируют интересы общественников и жителей, а не интересы крупных финансово-промышленных групп. Поэтому в регионе изменилась экологическая ситуация, укрепились качество жизни», — считает политолог.
Орлов отметил, что в регионе отношением людей к представителям власти в целом стало более спокойным. По данным экзитполов, действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер опережает ближайшего из трех соперников на выборах главы региона на 72%.
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