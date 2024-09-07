07 сентября 2024

Интересы крупных челябинских ФПГ ушли на второй план: политолог Орлов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
По мнению политолога, в регионе изменилась ситуация к лучшему Фото:

Выборы в Челябинской области стали кампаниями, в которых доминируют интересы жителей, а не крупных финансово-промышленных групп (ФПГ). Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов.

«Выборы губернатора и депутатов в Челябинскую городскую думу стали кампаниями, в которых доминируют интересы общественников и жителей, а не интересы крупных финансово-промышленных групп. Поэтому в регионе изменилась экологическая ситуация, укрепились качество жизни», — считает политолог.

Орлов отметил, что в регионе отношением людей к представителям власти в целом стало более спокойным. По данным экзитполов, действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер опережает ближайшего из трех соперников на выборах главы региона на 72%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы в Челябинской области стали кампаниями, в которых доминируют интересы жителей, а не крупных финансово-промышленных групп (ФПГ). Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов. «Выборы губернатора и депутатов в Челябинскую городскую думу стали кампаниями, в которых доминируют интересы общественников и жителей, а не интересы крупных финансово-промышленных групп. Поэтому в регионе изменилась экологическая ситуация, укрепились качество жизни», — считает политолог. Орлов отметил, что в регионе отношением людей к представителям власти в целом стало более спокойным. По данным экзитполов, действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер опережает ближайшего из трех соперников на выборах главы региона на 72%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...