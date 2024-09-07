Экзитполы: Текслер побеждает на выборах челябинского губернатора с 79% голосов

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер опережает ближайшего из трех соперников на выборах главы региона на 72%. Даже если сложить голоса всех его оппонентов, разрыв составит почти 67%. Таковы данные экзитполов, оказавшихся вечером 8 сентября в распоряжении URA.RU.
«Двери избирательных участков закрылись в 20:00. Двухдневное голосование прошло практически без шероховатостей, если не считать незначительных эксцессов, скорее курьезного характера. По данным опросов, Текслер набирает порядка 79% голосов. Его ближайший соперник, выдвинутый ЛДПР экс-депутат Госдумы и региональный парламентарий Виталий Пашин получил около 6,3%» — сообщил источник агентства в партийных кругах.
По его словам, на третьем месте депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов (менее 5%). Замыкает рейтинг зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев — 1,6%.
Явка на голосовании, которое шло 7 и 8 сентября, к 18:00 превысила 42% — подсчет еще продолжается. Жители Челябинской области в эти дни выбирали, помимо губернатора, депутатов 60 муниципальных представительных органов власти. Наиболее конкурентная и острая кампания развернулась в Челябинске, который спустя 10 лет вернулся к прямым выборам городской думы.
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