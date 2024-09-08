В Москве и Петербурге закончились трехдневные выборы

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Выборы в городскую думу. Салехард, выборы
Голосование в Москве и Петербурге завершено Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В Москве и Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы. В Москве жители выбирали депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино. В Санкт-Петербурге проходили выборы нового губернатора, на которых 8 сентября действующий глава региона Александр Беглов отдал свой голос.

По состоянию на 15:00 8 сентября, явка избирателей в Санкт-Петербурге составила 32,28% на выборах губернатора. На дополнительных выборах депутата заксобрания Санкт-Петербурга по 18 округу явка составила 21,28%. Кроме того, на выборах депутатов муниципальных советов явка достигла 27,02%, что означает, что количество избирателей, принявших участие в голосовании, превысило миллион человек.

В Москве явка на выборах депутатов по состоянию на 15:00 составила порядка 38%, как сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Зампред подчеркнул важность участия граждан в выборе своих представителей, отметив, что это демонстрирует активность и заинтересованность населения в политической жизни города.

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В Москве и Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы. В Москве жители выбирали депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и районе Куркино. В Санкт-Петербурге проходили выборы нового губернатора, на которых 8 сентября действующий глава региона Александр Беглов отдал свой голос. По состоянию на 15:00 8 сентября, явка избирателей в Санкт-Петербурге составила 32,28% на выборах губернатора. На дополнительных выборах депутата заксобрания Санкт-Петербурга по 18 округу явка составила 21,28%. Кроме того, на выборах депутатов муниципальных советов явка достигла 27,02%, что означает, что количество избирателей, принявших участие в голосовании, превысило миллион человек. В Москве явка на выборах депутатов по состоянию на 15:00 составила порядка 38%, как сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Зампред подчеркнул важность участия граждан в выборе своих представителей, отметив, что это демонстрирует активность и заинтересованность населения в политической жизни города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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