07 сентября 2024

На мосту в Челябинской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В аварии погибло два человека Фото:

На мосту через реку Катав на трассе М-5 в Челябинской области легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, оба водителя скончались.

«На 1624 километре автодороги «Москва-Челябинск» водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ман» с полуприцепом». В результате дтп оба водителя скончались на месте происшествие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

По данным агентства, после произошедшего на участке трассы перекрыли движение. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Грузовик улетел с моста
Грузовик улетел с моста
Фото:
«Лада Гранта» от удара превартилась в груду металла
«Лада Гранта» от удара превартилась в груду металла
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На мосту через реку Катав на трассе М-5 в Челябинской области легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, оба водителя скончались. «На 1624 километре автодороги «Москва-Челябинск» водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ман» с полуприцепом». В результате дтп оба водителя скончались на месте происшествие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. По данным агентства, после произошедшего на участке трассы перекрыли движение. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...