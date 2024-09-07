На мосту через реку Катав на трассе М-5 в Челябинской области легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, оба водителя скончались.
«На 1624 километре автодороги «Москва-Челябинск» водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ман» с полуприцепом». В результате дтп оба водителя скончались на месте происшествие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
По данным агентства, после произошедшего на участке трассы перекрыли движение. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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