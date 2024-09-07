07 сентября 2024

Челябинский губернатор назвал выборную кампанию организованной

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Алексей Текслер заявил, что выборы прошли организованно
Алексей Текслер заявил, что выборы прошли организованно Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что выборы в регионе прошли организованно. Об этом Текслер сообщил 8 сентября в прямом эфире из Центра общественного наблюдения по окончании выборов.

«В целом все было в рабочем порядке. Я шел на выборы второй раз. Конечно, есть разница. Речь шла об оценке деятельности за первый срок. Многое сделано, но много и предстоит. Моя программа охватывает все основные сферы жизни региона, она направлена на развитие. Выборы прошли организованно», — заявил Текслер.

Избирательные участки закрылись в 20 часов 8 сентября. После этого начался подсчет голосов. Предварительные результаты появятся в ночь на 9 сентября.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что выборы в регионе прошли организованно. Об этом Текслер сообщил 8 сентября в прямом эфире из Центра общественного наблюдения по окончании выборов. «В целом все было в рабочем порядке. Я шел на выборы второй раз. Конечно, есть разница. Речь шла об оценке деятельности за первый срок. Многое сделано, но много и предстоит. Моя программа охватывает все основные сферы жизни региона, она направлена на развитие. Выборы прошли организованно», — заявил Текслер. Избирательные участки закрылись в 20 часов 8 сентября. После этого начался подсчет голосов. Предварительные результаты появятся в ночь на 9 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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