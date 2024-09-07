Челябинский губернатор назвал выборную кампанию организованной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что выборы в регионе прошли организованно. Об этом Текслер сообщил 8 сентября в прямом эфире из Центра общественного наблюдения по окончании выборов.
«В целом все было в рабочем порядке. Я шел на выборы второй раз. Конечно, есть разница. Речь шла об оценке деятельности за первый срок. Многое сделано, но много и предстоит. Моя программа охватывает все основные сферы жизни региона, она направлена на развитие. Выборы прошли организованно», — заявил Текслер.
Избирательные участки закрылись в 20 часов 8 сентября. После этого начался подсчет голосов. Предварительные результаты появятся в ночь на 9 сентября.
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