07 сентября 2024

Кандидаты от ЕР на выборах в думу Челябинска набрали большинство голосов по ДЭГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
Бумажные бюллетени еще считают, а результаты электронного голосования уже известны Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Челябинцы, выбравшие дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в городскую думу, отдали приоритет единороссам во всех одномандатных округах. Об этом сообщил 8 сентября источник URA.RU.

«Предварительно, во всех 25 одномандатных округах большинство голосовавших с помощью ДЭГ — у кандидатов от ЕР. Подсчет продолжается», — сообщил источник.

Явка на голосовании, которое шло 7 и 8 сентября, составила предварительно более 42% — подсчет еще продолжается. Жители Челябинской области в эти дни выбирали, помимо губернатора, депутатов 60 муниципальных представительных органов власти. Наиболее конкурентная кампания развернулась в Челябинске, который спустя 10 лет вернулся к прямым выборам городской думы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы, выбравшие дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в городскую думу, отдали приоритет единороссам во всех одномандатных округах. Об этом сообщил 8 сентября источник URA.RU. «Предварительно, во всех 25 одномандатных округах большинство голосовавших с помощью ДЭГ — у кандидатов от ЕР. Подсчет продолжается», — сообщил источник. Явка на голосовании, которое шло 7 и 8 сентября, составила предварительно более 42% — подсчет еще продолжается. Жители Челябинской области в эти дни выбирали, помимо губернатора, депутатов 60 муниципальных представительных органов власти. Наиболее конкурентная кампания развернулась в Челябинске, который спустя 10 лет вернулся к прямым выборам городской думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...