Кандидаты от ЕР на выборах в думу Челябинска набрали большинство голосов по ДЭГ

Челябинцы, выбравшие дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в городскую думу, отдали приоритет единороссам во всех одномандатных округах. Об этом сообщил 8 сентября источник URA.RU.
«Предварительно, во всех 25 одномандатных округах большинство голосовавших с помощью ДЭГ — у кандидатов от ЕР. Подсчет продолжается», — сообщил источник.
Явка на голосовании, которое шло 7 и 8 сентября, составила предварительно более 42% — подсчет еще продолжается. Жители Челябинской области в эти дни выбирали, помимо губернатора, депутатов 60 муниципальных представительных органов власти. Наиболее конкурентная кампания развернулась в Челябинске, который спустя 10 лет вернулся к прямым выборам городской думы.
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