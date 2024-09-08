Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Он поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей.
«Они проявили мужество и доказали, что настоящие граждане своей страны», — заявил Медведев. Он также отметил, что везде ситуация была разная, но выборы пошли организованно.
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