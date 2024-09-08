Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Медведев: выборы в приграничных территориях состоялись

08 сентября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Он поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей. «Они проявили мужество и доказали, что настоящие граждане своей страны», — заявил Медведев. Он также отметил, что везде ситуация была разная, но выборы пошли организованно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Он поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей. «Они проявили мужество и доказали, что настоящие граждане своей страны», — заявил Медведев. Он также отметил, что везде ситуация была разная, но выборы пошли организованно.