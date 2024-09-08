Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Медведев: выборы в приграничных территориях состоялись
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Он поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей.

«Они проявили мужество и доказали, что настоящие граждане своей страны», — заявил Медведев. Он также отметил, что везде ситуация была разная, но выборы пошли организованно.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в приграничных территориях состоялись. Он поблагодарил избирателей Курской, Брянской и Белгородской областей. «Они проявили мужество и доказали, что настоящие граждане своей страны», — заявил Медведев. Он также отметил, что везде ситуация была разная, но выборы пошли организованно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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