Боец СВО проиграл на выборах в свердловской глубинке

Участник СВО Андрей Дедюхин, находящийся в зоне боевых действий, не сумел избраться в думу Алапаевского района (Свердловская область). На довыборах по округу №2 он проиграл сотруднику ООО «Лестех» Сергею Морозову, выдвинутому «Единой Россией» и поддержанному местной администрацией.
О результатах URA.RU сообщил информированный источник. «Разрыв по количеству голосов между кандидатами [Дедюхиным и Морозовым] небольшой — 248 против 218», — уточнил собеседник. Избирком свой отчет пока не опубликовал. В публичном доступе на момент публикации были лишь результаты дистанционного голосования. Морозова поддержали 35 человек, Дедюхина — 29.
Дедюхин был самовыдвиженцем. По неофициальной информации, его кампанию финансировало предприятие «Свеза».
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