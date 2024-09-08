Боец СВО проиграл на выборах в свердловской глубинке

На довыборах в Верхней Туре победил кандидат от «Единой России» Морозов
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Выборы-2024. Екатеринбург, выборы, уик, военнослужащий, избирательный участок, военный
Военнослужащий шел во власть самовыдвиженцем (архивное фото) Фото:

Участник СВО Андрей Дедюхин, находящийся в зоне боевых действий, не сумел избраться в думу Алапаевского района (Свердловская область). На довыборах по округу №2 он проиграл сотруднику ООО «Лестех» Сергею Морозову, выдвинутому «Единой Россией» и поддержанному местной администрацией.

О результатах URA.RU сообщил информированный источник. «Разрыв по количеству голосов между кандидатами [Дедюхиным и Морозовым] небольшой — 248 против 218», — уточнил собеседник. Избирком свой отчет пока не опубликовал. В публичном доступе на момент публикации были лишь результаты дистанционного голосования. Морозова поддержали 35 человек, Дедюхина — 29.

Дедюхин был самовыдвиженцем. По неофициальной информации, его кампанию финансировало предприятие «Свеза».

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Участник СВО Андрей Дедюхин, находящийся в зоне боевых действий, не сумел избраться в думу Алапаевского района (Свердловская область). На довыборах по округу №2 он проиграл сотруднику ООО «Лестех» Сергею Морозову, выдвинутому «Единой Россией» и поддержанному местной администрацией. О результатах URA.RU сообщил информированный источник. «Разрыв по количеству голосов между кандидатами [Дедюхиным и Морозовым] небольшой — 248 против 218», — уточнил собеседник. Избирком свой отчет пока не опубликовал. В публичном доступе на момент публикации были лишь результаты дистанционного голосования. Морозова поддержали 35 человек, Дедюхина — 29. Дедюхин был самовыдвиженцем. По неофициальной информации, его кампанию финансировало предприятие «Свеза».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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