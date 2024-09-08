Боец СВО проиграл на выборах в свердловской глубинке

На довыборах в Верхней Туре победил кандидат от «Единой России» Морозов

08 сентября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Военнослужащий шел во власть самовыдвиженцем (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Участник СВО Андрей Дедюхин, находящийся в зоне боевых действий, не сумел избраться в думу Алапаевского района (Свердловская область). На довыборах по округу №2 он проиграл сотруднику ООО «Лестех» Сергею Морозову, выдвинутому «Единой Россией» и поддержанному местной администрацией. О результатах URA.RU сообщил информированный источник. «Разрыв по количеству голосов между кандидатами [Дедюхиным и Морозовым] небольшой — 248 против 218», — уточнил собеседник. Избирком свой отчет пока не опубликовал. В публичном доступе на момент публикации были лишь результаты дистанционного голосования. Морозова поддержали 35 человек, Дедюхина — 29. Дедюхин был самовыдвиженцем. По неофициальной информации, его кампанию финансировало предприятие «Свеза». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО Андрей Дедюхин, находящийся в зоне боевых действий, не сумел избраться в думу Алапаевского района (Свердловская область). На довыборах по округу №2 он проиграл сотруднику ООО «Лестех» Сергею Морозову, выдвинутому «Единой Россией» и поддержанному местной администрацией. О результатах URA.RU сообщил информированный источник. «Разрыв по количеству голосов между кандидатами [Дедюхиным и Морозовым] небольшой — 248 против 218», — уточнил собеседник. Избирком свой отчет пока не опубликовал. В публичном доступе на момент публикации были лишь результаты дистанционного голосования. Морозова поддержали 35 человек, Дедюхина — 29. Дедюхин был самовыдвиженцем. По неофициальной информации, его кампанию финансировало предприятие «Свеза».