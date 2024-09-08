Фотоитоги выборов: как курганцы голосовали за губернатора и депутатов гордумы

Курганцы проголосовали на выборах депутатов
В Курганской области жители голосовали 8 сентября на выборах губернатора и депутатов гордумы Кургана. Люди приходили на избирательные участки семьями. Голосование было организовано на 791 избирательном участке. В качестве наблюдателей за ходом выборов следили более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. О том, как голосовали курганцы — в фоторепортаже URA.RU.
Курганцы соблюдали процедуру голосования
Шумков был заряжен позитивными эмоциями
Глава Кургана Науменко стоял в очереди на избирательном участке
На выборах применялись современные системы подсчета голосов
Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов
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