Фотоитоги выборов: как курганцы голосовали за губернатора и депутатов гордумы

Курганцы активно голосовали на выборах и приходили на участки семьями
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Курганцы проголосовали на выборах депутатов
Курганцы проголосовали на выборах депутатов Фото:

В Курганской области жители голосовали 8 сентября на выборах губернатора и депутатов гордумы Кургана. Люди приходили на избирательные участки семьями. Голосование было организовано на 791 избирательном участке. В качестве наблюдателей за ходом выборов следили более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. О том, как голосовали курганцы — в фоторепортаже URA.RU.

Курганцы соблюдали процедуру голосования
Курганцы соблюдали процедуру голосования
Фото:
Шумков был заряжен позитивными эмоциями
Шумков был заряжен позитивными эмоциями
Фото:
Глава Кургана Науменко стоял в очереди на избирательном участке
Глава Кургана Науменко стоял в очереди на избирательном участке
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На выборах применялись современные системы подсчета голосов
На выборах применялись современные системы подсчета голосов
Фото:
Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов
Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов
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В Курганской области жители голосовали 8 сентября на выборах губернатора и депутатов гордумы Кургана. Люди приходили на избирательные участки семьями. Голосование было организовано на 791 избирательном участке. В качестве наблюдателей за ходом выборов следили более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. О том, как голосовали курганцы — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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