В Свердловской области неизвестный открыл стрельбу, ранен ребенок

В Полевском (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на ул. Карла Маркса возле продуктового магазина. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Вчера вечером из пневматического оружия был ранен ребенок. Стрелял человек, предположительно, с крыши на ул. Карла Маркса, напротив „Верного“. Ранена девочка шести лет. Информации нигде нет, странно», — передает telegram-канал «ЧП Полевской». В комментариях очевидица пишет, что с ребенком сейчас все хорошо. По ее словам, заявление в полицию уже написано и даже есть предположения, кто может быть подозреваемым.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД за комментарием. Ответ ожидается.
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