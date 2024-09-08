08 сентября 2024

В Свердловской области неизвестный открыл стрельбу, ранен ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, неизвестный стрелял из оружия с крыши (архивное фото)
Предположительно, неизвестный стрелял из оружия с крыши (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на ул. Карла Маркса возле продуктового магазина. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Вчера вечером из пневматического оружия был ранен ребенок. Стрелял человек, предположительно, с крыши на ул. Карла Маркса, напротив „Верного“. Ранена девочка шести лет. Информации нигде нет, странно», — передает telegram-канал «ЧП Полевской». В комментариях очевидица пишет, что с ребенком сейчас все хорошо. По ее словам, заявление в полицию уже написано и даже есть предположения, кто может быть подозреваемым.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД за комментарием. Ответ ожидается.

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В Полевском (Свердловская область) неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на ул. Карла Маркса возле продуктового магазина. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Вчера вечером из пневматического оружия был ранен ребенок. Стрелял человек, предположительно, с крыши на ул. Карла Маркса, напротив „Верного“. Ранена девочка шести лет. Информации нигде нет, странно», — передает telegram-канал «ЧП Полевской». В комментариях очевидица пишет, что с ребенком сейчас все хорошо. По ее словам, заявление в полицию уже написано и даже есть предположения, кто может быть подозреваемым. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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