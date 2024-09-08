Четыре свердловских мэра прошли испытание выборами

«Единая Россия» получила 33 из 35 мандатов на выборах в Свердловской области

Чиновники удержали контроль над представительными органами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Единый день голосования 8 сентября главы четырех свердловских муниципалитетов — Кушвы (Михаил Слепухин), Артей (Алексей Константинов), Алапаевского района (Олег Булатов) и Верхней Туры (Иван Веснин) — при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова доказали главе региона Евгению Куйвашеву, что контролируют политическую обстановку на вверенных территориях. О результатах URA.RU сообщил информированный источник.

В Кушве, Алапаевском районе и Артях были довыборы в думы по одномандатным округам. Везде победили кандидаты от «Единой России», поддержанные местными администрациями. А в Верхней Туре дума формировалась заново. «Все 16 мандатов у ЕР (как и в предыдущем созыве — прим. ред.)», — поделился собеседник. На сайте областного избиркома официальные итоги пока не опубликованы.

Ранее агентство отдельно рассказывало, какой будет новая дума Верхотурья. «Единая Россия» увеличила свое представительство с восьми до 14 голосов (всего разыгрывалось 16 мандатов).

Это была самая спокойная избирательная кампания за последние годы. Следующие крупные выборы в Свердловской области ожидаются только в 2026-м (заксобрание плюс Госдума).