Полпред Куйвашева сменил власть в духовной столице Урала

«Единая Россия» получила абсолютное большинство мест в думе Верхотурья

Для Александра Вервейна эта кампания была тяжелой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам выборов 8 сентября дума Верхотурья обновилась более чем наполовину. Большинство — 14 из 16 — мест получили кандидаты от «Единой России», подобранные при участии вице-губернатора Олега Чемезова и полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна, запустившего перезагрузку власти в муниципалитете. О результатах голосования в четырех четырехмандатных округах URA.RU сообщил информированный источник.

«„Единая Россия“ получила 14 мандатов (в предыдущем созыве партия имела восемь — прим. ред.), „Справедливая Россия“ (ранее не представленная в думе — прим. ред.) — один. Еще один мандат у самовыдвиженца», — уточнил собеседник. Окончательные итоги избирком пока не опубликовал.

Среди победивших кандидатов — мэр Алексей Лиханов. Он, как сообщало URA.RU, вероятнее всего станет председателем нового созыва. Решение об этом было принято еще весной. Скорый переход Лиханова на другую работу — инициатива Вервейна, возглавившего округ в декабре 2023-го и получившего карт-бланш от губернатора Евгения Куйвашева.

Первый заместитель Лиханова Лариса Литовских, которой пригрозили уголовным делом в случае отказа писать заявление по собственному, попыталась переломить ход кампании: пошла на выборы сама и поддержала целый пул самовыдвиженцев — чтобы взять новую думу под контроль и разрушить план Вервейна. На подмогу к тому прибыли политтехнологи и глава облисполкома «Единой России», депутат заксо Дмитрий Жуков. В итоге в конце августа Литовских отозвала свою кандидатуру. Как поговаривают, якобы после повторных угроз.