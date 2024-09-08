08 сентября 2024

Военному медику Гореликовой прочат пост в структуре челябинского правительства

Участница СВО «Багира» получит должность после выборов в гордуму Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум секретарей первичных отделений «Единой России». Челябинск, танцор, бормотов сергей, Багира, гореликова светлана
Светлана Гореликова участвовала в выборах как ветеран СВО Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Участнице СВО, военному медику Светлане Гореликовой предложат работу в одной из правительственных структур Челябинской области. Предложение будет сделано после окончательного подсчета голосов на выборах в гордуму Челябинска, сообщил 9 сентября источник URA.RU во властных кругах.

«Сейчас продолжается подсчет голосов. Пока Гореликова совсем немного отстает от действующего депутата от „Справедливой России“ Анны Мадаминовой, которая давно активно работает в округе №2. С учетом того, что Гореликова продемонстрировала удивительно хороший результат для человека, ранее политической деятельностью не занимавшегося, ей собираются предложить работу в одной из подведомственных региональному правительству организаций», — рассказал инсайдер. Сама кандидат от комментариев воздержалась.

Светлана Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го с позывным «Багира». До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти Челябинского военного училища штурманов. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Вернувшись в Челябинск, она продолжает оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Она назначена уполномоченным по вопросам помощи участникам СВО и их семьям регионального отделения «Единой России».

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Участнице СВО, военному медику Светлане Гореликовой предложат работу в одной из правительственных структур Челябинской области. Предложение будет сделано после окончательного подсчета голосов на выборах в гордуму Челябинска, сообщил 9 сентября источник URA.RU во властных кругах. «Сейчас продолжается подсчет голосов. Пока Гореликова совсем немного отстает от действующего депутата от „Справедливой России“ Анны Мадаминовой, которая давно активно работает в округе №2. С учетом того, что Гореликова продемонстрировала удивительно хороший результат для человека, ранее политической деятельностью не занимавшегося, ей собираются предложить работу в одной из подведомственных региональному правительству организаций», — рассказал инсайдер. Сама кандидат от комментариев воздержалась. Светлана Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и служила в медсанчасти артдивизиона в ЛНР до февраля 2024-го с позывным «Багира». До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти Челябинского военного училища штурманов. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вернувшись в Челябинск, она продолжает оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Она назначена уполномоченным по вопросам помощи участникам СВО и их семьям регионального отделения «Единой России».
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