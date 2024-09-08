08 сентября 2024

Два человека погибли в аварии под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии (архивное фото) Фото:

Два человека 8 сентября погибли в аварии в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Устанавливаются обстоятельства аварии на 17 километре автодороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым“, которая произошла 8 сентября в 18:30. В ДТП погиб водитель автомобиля „Changan“ и 18-летний пассажир автомобиля „ВАЗ“», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

По предварительным данным, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра при выезде на главную дорогу. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали еще три человека — пассажир автомобиля «Changan», а также водитель отечественной машины и его 16-летний пассажир. Все трое госпитализированы, добавили в региональной Госавтоинспекции.

18-летний пассажир отечественного автомобиля погиб на месте
18-летний пассажир отечественного автомобиля погиб на месте

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Два человека 8 сентября погибли в аварии в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Устанавливаются обстоятельства аварии на 17 километре автодороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым“, которая произошла 8 сентября в 18:30. В ДТП погиб водитель автомобиля „Changan“ и 18-летний пассажир автомобиля „ВАЗ“», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По предварительным данным, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра при выезде на главную дорогу. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали еще три человека — пассажир автомобиля «Changan», а также водитель отечественной машины и его 16-летний пассажир. Все трое госпитализированы, добавили в региональной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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