08 сентября 2024

The Economist сообщил о больших потерях ВСУ в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ теряют большое число бойцов на фронте
ВСУ теряют большое число бойцов на фронте Фото:

Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в Донбассе. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ.

«За три дня 100 военнослужащих ВСУ превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — передает The Economist слова одного из солдат из 59-й бригады, которая воюет рядом с Украинском в ДНР.

ВСУ могут попасть в окружение в районе Украинска, отмечает издание. Уточняется, что офицер из 79-й бригады ВСУ сообщил о нехватке личного состава для организации контратак на линии фронта.

Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ в курском приграничье за сутки достигли 510 военных. Уточняется, что украинцы, в частности, потеряли три танка и станцию РЭБ, передает RT.

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Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в Донбассе. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ. «За три дня 100 военнослужащих ВСУ превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — передает The Economist слова одного из солдат из 59-й бригады, которая воюет рядом с Украинском в ДНР. ВСУ могут попасть в окружение в районе Украинска, отмечает издание. Уточняется, что офицер из 79-й бригады ВСУ сообщил о нехватке личного состава для организации контратак на линии фронта. Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ в курском приграничье за сутки достигли 510 военных. Уточняется, что украинцы, в частности, потеряли три танка и станцию РЭБ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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