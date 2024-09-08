Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в Донбассе. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ.
«За три дня 100 военнослужащих ВСУ превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — передает The Economist слова одного из солдат из 59-й бригады, которая воюет рядом с Украинском в ДНР.
ВСУ могут попасть в окружение в районе Украинска, отмечает издание. Уточняется, что офицер из 79-й бригады ВСУ сообщил о нехватке личного состава для организации контратак на линии фронта.
Ранее в Минобороны России заявили, что потери ВСУ в курском приграничье за сутки достигли 510 военных. Уточняется, что украинцы, в частности, потеряли три танка и станцию РЭБ, передает RT.
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