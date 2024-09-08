Действующий челябинский губернатор лидирует после обработки 75% протоколов. Фото

09 сентября 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Предварительно, за Текслера проголосовали более 81% избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах после обработки 75,37% протоколов. Более 81% избирателей проголосовали за Текслера, сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 9 сентября 2024 года 01:00. Обработано 75,37% протоколов. Текслер А.Л. — 81,92%», — сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,19%, на третьем Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 5,11%. За Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») проголосовали 2,09% избирателей. Подсчет голосов продолжается. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. Промежуточные итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области Telegram-канал «Избирательная комиссия Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах после обработки 75,37% протоколов. Более 81% избирателей проголосовали за Текслера, сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 9 сентября 2024 года 01:00. Обработано 75,37% протоколов. Текслер А.Л. — 81,92%», — сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,19%, на третьем Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 5,11%. За Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») проголосовали 2,09% избирателей. Подсчет голосов продолжается. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.