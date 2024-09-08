08 сентября 2024

Действующий челябинский губернатор лидирует после обработки 75% протоколов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Текслера. Челябинск, выборы, избирательный участок
Предварительно, за Текслера проголосовали более 81% избирателей Фото:

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах после обработки 75,37% протоколов. Более 81% избирателей проголосовали за Текслера, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

«Промежуточные итоги голосования по состоянию на 9 сентября 2024 года 01:00. Обработано 75,37% протоколов. Текслер А.Л. — 81,92%», — сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале.

На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,19%, на третьем Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 5,11%. За Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») проголосовали 2,09% избирателей.

Подсчет голосов продолжается. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

Промежуточные итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области
Промежуточные итоги голосования на выборах губернатора Челябинской области

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Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах после обработки 75,37% протоколов. Более 81% избирателей проголосовали за Текслера, сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Промежуточные итоги голосования по состоянию на 9 сентября 2024 года 01:00. Обработано 75,37% протоколов. Текслер А.Л. — 81,92%», — сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области в telegram-канале. На втором месте Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,19%, на третьем Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — 5,11%. За Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») проголосовали 2,09% избирателей. Подсчет голосов продолжается. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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