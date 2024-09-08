Онколог назвал симптомы рака языка и причины появления

Боль в ухе и потеря веса могут быть симптомами рака языка. Об этом рассказала врач-онколог Оксана Овсий.
«Потеря веса, боль в ухе, уплотнение в задней части рта, горле или шее могут быть признаками онкологического заболевания языка. Важным симптомом рака языка будет язва, которая не заживает. Кроме того, пациент может ощущать боль во рту, иметь кровотечения, уплотнение или утолщение языка», — передает портал «Страсти» слова Овсий.
Врачи для лечения рака языка применяют разные методики, например, хирургическое лечение, химиотерапию или лучевую терапию. Из-за онкологии у пациента может быть удалена честь языка, а также лимфоузлы, отметила Овсий.
Ранее академик РАН Андрей Каприн заявил, что ученые разработали новый метод лечения рака груди без хирургического вмешательства — брахитерапию. В стране появился единственный центр, который делает высокодозную брахитерапию.
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