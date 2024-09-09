Ямальские гордумы переформатировали

Муниципальные выборы в ЯНАО завершились ожидаемой победой «Единой России»: партия получит почти 85% мандатов в думах Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги — 56 из 66 избранных депутатов — единороссы. При этом влияние оппозиции расширилось — КПРФ и «Справедливая Россия» смогли завести людей в думы Салехарда и Лабытнанги, где ранее не были представлены, — коммунисты к тому же сохранили мандат в думе Ноябрьска. ЛДПР также сохранила по одному мандату во всех трех городах, а в Ноябрьске партию теперь представляют два депутата.
Политолог Александр Безделов отмечает, что не стоит преувеличивать рост влияния в регионе партий парламентской оппозиции. По словам эксперта, общероссийские тренды говорят о падении популярности оппозиционных партий на фоне событий, происходящих в социальном устройстве страны, а также событий внешней и внутренней политики. При этом выборы в ЯНАО Безделов характеризует как спокойные, благодаря взаимодействию региональных политических объединений и окружных властей.
«Это очень похоже на внутриполитический консенсус с региональным правительством. Каждая партия играет свою роль и вознаграждается по своим заслугам. Все в ямальских традициях — полностью управляемая ситуация. Нельзя сказать, что это сильно хорошо, но и нет скандалов с подвозами, подкупами избирателей, в отличие от других регионов, где легитимность выборов под угрозой», — заключает эксперт.
Как изменились думы трех ямальских городов в числах
Три ямальские гордумы обновились почти на две трети (63,64%). Из 52 депутатов, остававшихся в думах к моменту выборов, переизбрались только 22, всего в думы пришло 44 новых лица. «Единая Россия» также сохраняет контроль над гордумами Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Стоит отметить, что каждый переизбиравшийся депутат-единоросс, получил место и в новом созыве своей гордумы.
Сильнее всего обновился городской парламент окружной столицы. Из седьмого созыва в восьмой перешли всего пять народных избранников (все от «Единой России»). Переизбиралась, но не была избрана депутат от ЛДПР Елена Смирнова — ее сменил глава салехардского отдела партии Сергей Созонов. Выиграл праймериз ЕР, но сошел с дистанции по личным причинам депутат Павел Титов. При этом кандидаты от оппозиции заняли почти целый избирательный округ — каждый кандидат от КПРФ, ЛДПР и СР, избранный в Салехарде, баллотировался по второму (пятимандатному округу) — оставшиеся два места достались депутатам от «Единой России».
В новый созыв думы Лабытнанги из старого перешли семь депутатов, включая либерал-демократа Игоря Воробьева, новых депутатов всего 13, включая представителя «Новых Людей», директора городского молодежного центра Никиту Цыганова, первого депутата от данной партии в истории региона. Среди переизбранных парламентариев и сотрудники ямальского строительного гиганта «Ямалтрансстрой» богатейшего депутата Тюменской областной думы Игоря Нака, хотя их количество сократилось с пяти до трех.
В Ноябрьске переизбрались 11 депутатов от «Единой России» — к ним добавятся 14 новых коллег, включая представителя КПРФ, Анну Голубеву, либерал-демократов Сергея Швидченко и Дмитрия Швайку и эсера Сергея Созина. Одна из депутатов, либерал-демократ Елена Земенкова, на выборы не пошла — она служит врачом в зоне СВО.
Самая спокойная кампания в истории ЯНАО
На заключительном брифинге по итогам муниципальных выборов глава общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин назвал кампанию «эталонной» — за все три дня голосования с избирательных участков не поступало ни одного сообщения о нарушении закона. С этим соглашаются и представители окружных ячеек политических партий — наблюдатели, выставленные КПРФ, «Единой Россией», ЛДПР и «Справедливой Россией» также не докладывали о нарушениях.
Собеседники агентства в региональном политистеблишменте замечают, что выборы прошли без проблем, поскольку устройство политических процессов в ЯНАО тяготеет к компромиссу с властями. «Партиям нужны люди в представительных органах, в обмен на возможность беспрепятственно заходить в думы они отказываются от скандалов и конфликтов как во время выборов, так и после избрания, что очень важно для главы региона и его руководства в целом», — рассказали агентству собеседники.
Председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт отметил, что к 9 сентября в комиссию поступило всего девять жалоб — все они были поданы до начала голосования и связаны исключительно с регистрацией и выдвижением кандидатов. Глава ИК ЯНАО заметил, что прошедшая кампания должна стать примером для выборов в ямальское заксобрание в 2025 году.
Самовыдвиженцы не получили ни одного мандата
По данным окружного избиркома, в выборах в городские думы Ямала планировали участвовать 17 самовыдвиженцев — восьми отказали в регистрации, двое отказались самостоятельно. Ни один беспартийный кандидат не победил на выборах. Среди основных причин отказа в регистрации — ошибки при подаче документов, касающихся финансовой отчетности и неправильное заполнение подписных листов, из-за чего подписи в поддержку выдвижения признавались недействительными.
На одном из брифингов глава ямальского избиркома Гиберт заметил, что никто не обязан учить неопытных политиков работать с документами. С партиями подобное обучение проводится, а с самовыдвиженцами — нет.
Так, на выборы планировала идти семья депутата-оппозиционера Александра Бондарчука — кандидатами, кроме него самого, зарегистрировались дочь, сын, супруга и мама политика, однако всем им отказали в выдвижении, сославшись на ошибки в поданных документах. Позднее политик подал на территориальный и окружной избиркомы в суд, но проиграл.
Муниципальные выборы в ЯНАО впервые проходили в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября: ранее в регионе такая схема была обкатана на президентских выборах в марте 2024 года. В регионе также шли довыборы депутата Тюменской областной думы по Муравленковскому округу №3, где победил экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров. В течение всех трех дней на Ямале работали 83 избирательных участка, общая явка на выборы составила 32,83% или 49 тысяч человек, что по словам главы окружного избиркома Андрея Гиберта является стандартным показателем для выборов муниципального уровня.
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