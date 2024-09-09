Кто сможет заменить Маслякова: пять возможных претендентов

Телеведущий Александр Масляков умер от рака на 83 году жизни

09 сентября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет от рака легких Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября. Он скончался в возрасте 82 лет от рака легких. Имя нового ведущего пока неизвестно. Кто может заменить Маслякова в КВН — в материале URA.RU. Дмитрий Хрусталев Российский комик Дмитрий Хрусталев имеет больше всего шансов стать новым ведущим телеигры, сообщает Газета.Ru . Начиная с 2022 года, шоумен уже заменял Маслякова в Высшей лиге и на фестивале «Голосящий КиВиН». В 2024 году Хрусталев стал постоянным ведущим КВН после того, как из-за болезни этот пост покинул Масляков. Из всех кандидатов на это место продюсеры выбрали именно Хрусталева, сообщила PR-директор компании «АМиК», владеющей правами передачи, Анастасия Драпеко. «Он выпускник движения КВН, прекрасный ведущий, тонко чувствующий процесс и погруженный в детали», — передает Metro слова Драпенко. Хрусталев рассказал, что место ведущего предложил ему сам Масляков после юбилейной игры КВН, сообщают «Страсти.Ру». В конце 90-х годов Хрусталев был капитаном команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Зрители знают его как ведущего комедийного шоу Comedy Woman и соведущего «Вечернего Урганта». В 2024 году продюсеры КВН выбрали Хрусталева в качестве постоянного ведущего телеигры Фото: Размик Закарян © URA.RU Александр Масляков-младший Масляков-младший впервые провел КВН, когда был студентом. Позже он был ведущим «Планеты КВН», «премьерки» и Первой лиги. Сейчас Масляков-младший является гендиректором компании «АМиК». Он поддержал кандидатуру Хрусталева еще в 2021 году и не претендует на место ведущего, сообщает СМИ. Масляков-младший являетсягендиректором компании «АМиК», которая владеет правами КВН Фото: Илья Московец © URA.RU Дмитрий Нагиев В 2022 году Нагиев провел одну из игр Высшей лиги КВН по просьбе самого Маслякова, пишет Газета.Ru. После начала военной операции на Украине он взял паузу в шоу «Голос», где был постоянным ведущим. Сейчас Нагиев состредоточился на своей актерской карьере, поэтому вряд ли займет место Маслякова, пишут авторы. Актер не играл в КВН, однако часто был членом жюри. После смерти Маслякова он рассказал о теплых отношениях с ведущим КВН. Нагиев объявил о «творческой паузе» в шоу «Голосе», постоянным ведущим которого он был Фото: Марина Молдавская © URA.RU Светлана Дружинина В 1962 году народная артистка России Светлана Дружинина вела КВН вместе с Михаилом Державиным. Это было еще до того, как это место занял Масляков. Однако Дружинина вряд ли вернется к роли ведущей, так как сегодняшний КВН кажется ей постановочным, передает слова режиссера Газета.Ru. По ее мнению, в 60-е годы КВН был «настоящей самодеятельностью», где импровизировали обычные студенты, а сейчас участники стали профессиональными артистами. Светлана Дружинина вела КВН в1962 вместе с Михаилом Державиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Александр Олешко В 2023 году заслуженный артист России Александр Олешко несколько раз вел КВН. Он признался, что это было его мечтой. «Александр Васильевич и меня спросил: «А у тебя еще какие-то мечты остались?» Говорю: «Да, конечно. Я хотел бы когда-нибудь провести КВН». На что Масляков сказал: «Поживем — увидим. Если правильно сложишь свою жизнь, кто знает, может быть, когда-нибудь ты ее и проведешь» — заявил актер. Однако Олешко уже является ведущим передачи «Точь-в-точь» на Первом канале, так что его кандидатура маловероятна. Провести КВН было давней мечтой Олешко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября. Он скончался в возрасте 82 лет от рака легких. Имя нового ведущего пока неизвестно. Кто может заменить Маслякова в КВН — в материале URA.RU. Российский комик Дмитрий Хрусталев имеет больше всего шансов стать новым ведущим телеигры, сообщает Газета.Ru. Начиная с 2022 года, шоумен уже заменял Маслякова в Высшей лиге и на фестивале «Голосящий КиВиН». В 2024 году Хрусталев стал постоянным ведущим КВН после того, как из-за болезни этот пост покинул Масляков. Из всех кандидатов на это место продюсеры выбрали именно Хрусталева, сообщила PR-директор компании «АМиК», владеющей правами передачи, Анастасия Драпеко. «Он выпускник движения КВН, прекрасный ведущий, тонко чувствующий процесс и погруженный в детали», — передает Metro слова Драпенко. Хрусталев рассказал, что место ведущего предложил ему сам Масляков после юбилейной игры КВН, сообщают «Страсти.Ру». В конце 90-х годов Хрусталев был капитаном команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Зрители знают его как ведущего комедийного шоу Comedy Woman и соведущего «Вечернего Урганта». Масляков-младший впервые провел КВН, когда был студентом. Позже он был ведущим «Планеты КВН», «премьерки» и Первой лиги. Сейчас Масляков-младший является гендиректором компании «АМиК». Он поддержал кандидатуру Хрусталева еще в 2021 году и не претендует на место ведущего, сообщает СМИ. В 2022 году Нагиев провел одну из игр Высшей лиги КВН по просьбе самого Маслякова, пишет Газета.Ru. После начала военной операции на Украине он взял паузу в шоу «Голос», где был постоянным ведущим. Сейчас Нагиев состредоточился на своей актерской карьере, поэтому вряд ли займет место Маслякова, пишут авторы. Актер не играл в КВН, однако часто был членом жюри. После смерти Маслякова он рассказал о теплых отношениях с ведущим КВН. В 1962 году народная артистка России Светлана Дружинина вела КВН вместе с Михаилом Державиным. Это было еще до того, как это место занял Масляков. Однако Дружинина вряд ли вернется к роли ведущей, так как сегодняшний КВН кажется ей постановочным, передает слова режиссера Газета.Ru. По ее мнению, в 60-е годы КВН был «настоящей самодеятельностью», где импровизировали обычные студенты, а сейчас участники стали профессиональными артистами. В 2023 году заслуженный артист России Александр Олешко несколько раз вел КВН. Он признался, что это было его мечтой. «Александр Васильевич и меня спросил: «А у тебя еще какие-то мечты остались?» Говорю: «Да, конечно. Я хотел бы когда-нибудь провести КВН». На что Масляков сказал: «Поживем — увидим. Если правильно сложишь свою жизнь, кто знает, может быть, когда-нибудь ты ее и проведешь» — заявил актер. Однако Олешко уже является ведущим передачи «Точь-в-точь» на Первом канале, так что его кандидатура маловероятна.