В городе ХМАО ищут главу внутрипола на зарплату в 110 тысяч рублей

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) ищет руководителя департамента внутренней политике. Кандидату предлагают зарплату от 72 до 110 тысяч рублей.
«Администрация города пыть-яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Начальник управления по внутренней политике. Заработная плата: 72 000 — 110 000», — написано в вакансии на сайте «Работа России».
Кандидаты должны иметь высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», стаж работы от четырех лет и знать некоторые федеральные законы. В обязанности входит разработка муниципальных программ, визирование документов, отслеживание соблюдения закона в решении местных вопросов и так далее.
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