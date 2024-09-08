08 сентября 2024

В городе ХМАО ищут главу внутрипола на зарплату в 110 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты на пост главы внутрипола Пыть-Яха должны иметь профильное образование
Кандидаты на пост главы внутрипола Пыть-Яха должны иметь профильное образование Фото:

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) ищет руководителя департамента внутренней политике. Кандидату предлагают зарплату от 72 до 110 тысяч рублей.

«Администрация города пыть-яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Начальник управления по внутренней политике. Заработная плата: 72 000 — 110 000», — написано в вакансии на сайте «Работа России».

Кандидаты должны иметь высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», стаж работы от четырех лет и знать некоторые федеральные законы. В обязанности входит разработка муниципальных программ, визирование документов, отслеживание соблюдения закона в решении местных вопросов и так далее.

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Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) ищет руководителя департамента внутренней политике. Кандидату предлагают зарплату от 72 до 110 тысяч рублей. «Администрация города пыть-яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Начальник управления по внутренней политике. Заработная плата: 72 000 — 110 000», — написано в вакансии на сайте «Работа России». Кандидаты должны иметь высшее образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция», стаж работы от четырех лет и знать некоторые федеральные законы. В обязанности входит разработка муниципальных программ, визирование документов, отслеживание соблюдения закона в решении местных вопросов и так далее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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