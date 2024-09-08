Дым виден из многих мест на Уралмаше (архивное фото)
В Екатеринбурге на Уралмаше по улице Коммунистическая загорелся цех по переработке резины. Огромный столб дыма наблюдают жители района.
«В 07:01 по местному времени поступило сообщение о возгорании на ул. Коммунистической в городе Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров горят покрышки. В ликвидации последствий пожара задействованы 10 единиц техники, 22 человека личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Дым идет с окраины района
Столб дыма видно над Уралмашем
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