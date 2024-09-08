08 сентября 2024

На Уралмаше горит цех, поднялся огромный столб дыма. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым виден из многих мест на Уралмаше (архивное фото)
Дым виден из многих мест на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше по улице Коммунистическая загорелся цех по переработке резины. Огромный столб дыма наблюдают жители района.

«В 07:01 по местному времени поступило сообщение о возгорании на ул. Коммунистической в городе Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров горят покрышки. В ликвидации последствий пожара задействованы 10 единиц техники, 22 человека личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. 

Дым идет с окраины района
Дым идет с окраины района
Фото:
Столб дыма видно над Уралмашем
Столб дыма видно над Уралмашем
Фото:

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В Екатеринбурге на Уралмаше по улице Коммунистическая загорелся цех по переработке резины. Огромный столб дыма наблюдают жители района. «В 07:01 по местному времени поступило сообщение о возгорании на ул. Коммунистической в городе Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров горят покрышки. В ликвидации последствий пожара задействованы 10 единиц техники, 22 человека личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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