Пленный поделился подробностями, как герой Украины «Волына» употреблял наркотики

Командир украинского батальона Сергей Волынский с позывным «Волына», которому присвоено звание Героя, употреблял наркотические вещества во время нахождения на боевом посту во время осады Мариуполя. Об этом рассказал пленный сослуживец Волынского, командир Сергей Тарасюк.
«Не только травку, но и поболе. Как бы я в наркотиках не силен, но знаю, что был и амфетамин, и „кокс“ (кокаин — ред.)», — заявил Тарасюк РИА Новости. Уточняется, что такие случаи происходили не только дома, но и во время службы. По словам командира, руководство бригады, в которой состоял «Волына», знали об употреблении им наркотиков, но закрывали глаза на это, так как он являлся офицером.
Тарасюк также предположил, что под влиянием Волынского другие сослуживцы тоже могли быть втянуты в это. Начальство бригады в определенный момент понизило его в должности. На момент начала штурма Мариуполя «Волына» числился на должности замкомандира по боевой подготовке, которой было бессмысленно заниматься во время боев.
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