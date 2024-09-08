В челябинском сливочном масле обнаружили аллергены и растительные жиры

В сливочном масле компании «Астор» в Красноармейском районе (Челябинская область) специалисты Россельхознадзора выявили вызывающие аллергию добавки и растительные жиры. Как 9 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, работа фантомной площадки приостановлена.
«Россельхознадзор прекратил деятельность фантомной площадки по выпуску фальсифицированного сливочного масла. Возбуждено два дела об административных правонарушениях», — заявили URA.RU в офисе ведомства.
После многочисленных проверок служба прекратила действие деклараций о соответствии на четыре вида продукции. Сигналы о присутствии в масле растительных жиров поступали из торговых сетей и соцучреждений Краснодарского края, Калужской, Тульской, Мурманской, Псковской областей, Коми, Хакасии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов. Всего их 13. Предприятие отгрузило 802,7 тонны продукции — масла и спредов.
Кроме растительных жиров, выявлено наличие бензойной кислоты, которая и вызывает аллергические реакции, стигмастерина, бета-ситостерина, кампестерина. Последние три являются фитостеролами — природными соединениями, содержащимися в растениях. Они могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как статины, используемые для снижения уровня холестерина в крови. Прием большого количества продуктов, богатых фитостеролами, может снизить эффективность этих лекарств.
Проверка в поселке Лазурном прошла по требованию прокуратуры региона. Визуальное обследование территорий, помещений, производственных и иных объектов предприятия показало, что на площадке производства нет, условиях для выпуска, хранения и реализации отсутствуют. Аннулированы 266 оформленных ветеринарных сертификатов на продукцию, якобы произведенную на данной площадке.
Установлено, что декларации о соответствии на сливочное масло предприятие оформило на основании протоколов лабораторных испытаний ФБУ «Контроль-Тест». Лаборатория внесена в реестр фантомных. Производителя заподозрили в мошенничестве. Результаты проверки отправятся не только в прокуратуру, но и в Роспотребнадзор. Фальсификат изымут и заблокируют на кассах магазинов в системе «Честный знак».
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