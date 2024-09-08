Площадь пожара в цеху на Уралмаше выросла в 10 раз, улицы перекрыты. Видео

09 сентября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 1000 «квадратов» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге утром 9 сентября произошел крупный пожар в цеху по ул. Коммунистическая, примерно за час площадь пожара разрослась со 100 до 1000 квадратных метров, что привело к перекрытиям улиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, горят покрышки», — пояснили спасатели. По словам очевидцев, участок ул. Коммунистическая возле предприятия перекрыли сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГАИ. Там пояснили, что инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. Возгорание в цеху по переработке резины произошло примерно в 07:00. К месту ЧП сразу же прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 9 сентября произошел крупный пожар в цеху по ул. Коммунистическая, примерно за час площадь пожара разрослась со 100 до 1000 квадратных метров, что привело к перекрытиям улиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, горят покрышки», — пояснили спасатели. По словам очевидцев, участок ул. Коммунистическая возле предприятия перекрыли сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГАИ. Там пояснили, что инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. Возгорание в цеху по переработке резины произошло примерно в 07:00. К месту ЧП сразу же прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма.