08 сентября 2024

Площадь пожара в цеху на Уралмаше выросла в 10 раз, улицы перекрыты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Площадь пожара составляет 1000 «квадратов» Фото:

В Екатеринбурге утром 9 сентября произошел крупный пожар в цеху по ул. Коммунистическая, примерно за час площадь пожара разрослась со 100 до 1000 квадратных метров, что привело к перекрытиям улиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, горят покрышки», — пояснили спасатели. По словам очевидцев, участок ул. Коммунистическая возле предприятия перекрыли сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГАИ. Там пояснили, что инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники.

Возгорание в цеху по переработке резины произошло примерно в 07:00. К месту ЧП сразу же прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма.

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В Екатеринбурге утром 9 сентября произошел крупный пожар в цеху по ул. Коммунистическая, примерно за час площадь пожара разрослась со 100 до 1000 квадратных метров, что привело к перекрытиям улиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, горят покрышки», — пояснили спасатели. По словам очевидцев, участок ул. Коммунистическая возле предприятия перекрыли сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую ГАИ. Там пояснили, что инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники. Возгорание в цеху по переработке резины произошло примерно в 07:00. К месту ЧП сразу же прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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