В Копейске стало еще на одного депутата меньше

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Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, стела, парк победы, копейск
В Копейске выбыли шесть из 25 депутатов Фото:

Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) приняли отставку своего коллеги Эдуарда Кинстлера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил 17 апреля сам экс-депутат.

«Решение об отставке с поста депутата городского собрания я принял по собственному желанию. Оно связано с состоянием здоровья», — сообщил Кинстлер.

Кинстлер был депутатом с сентября 2020 года. В копейском горсобрании он представлял поселок Бажово.

Осенью в копейское собрание состоятся довыборы. В них будут разыгрываться шесть одномандатных округов (всего в Копейске 25 депутатов). В 2023 году по решению суда мандатов по решению суда были лишены пятеро депутатов. Теперь освободился еще один округ. Пятеро из выбывших депутатов, в том числе и Кинстлер, представляли «Справедливую Россию», один — «Единую Россию».

Депутатам, которых выберут на довыборах в сентябре, предстоит работать один год. Их полномочия завершатся в сентябре 2025 года, когда состоятся выборы горсобрания очередного созыва.

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Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) приняли отставку своего коллеги Эдуарда Кинстлера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил 17 апреля сам экс-депутат. «Решение об отставке с поста депутата городского собрания я принял по собственному желанию. Оно связано с состоянием здоровья», — сообщил Кинстлер. Кинстлер был депутатом с сентября 2020 года. В копейском горсобрании он представлял поселок Бажово. Осенью в копейское собрание состоятся довыборы. В них будут разыгрываться шесть одномандатных округов (всего в Копейске 25 депутатов). В 2023 году по решению суда мандатов по решению суда были лишены пятеро депутатов. Теперь освободился еще один округ. Пятеро из выбывших депутатов, в том числе и Кинстлер, представляли «Справедливую Россию», один — «Единую Россию». Депутатам, которых выберут на довыборах в сентябре, предстоит работать один год. Их полномочия завершатся в сентябре 2025 года, когда состоятся выборы горсобрания очередного созыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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