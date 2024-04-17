В Копейске стало еще на одного депутата меньше

Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) приняли отставку своего коллеги Эдуарда Кинстлера. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил 17 апреля сам экс-депутат.
«Решение об отставке с поста депутата городского собрания я принял по собственному желанию. Оно связано с состоянием здоровья», — сообщил Кинстлер.
Кинстлер был депутатом с сентября 2020 года. В копейском горсобрании он представлял поселок Бажово.
Осенью в копейское собрание состоятся довыборы. В них будут разыгрываться шесть одномандатных округов (всего в Копейске 25 депутатов). В 2023 году по решению суда мандатов по решению суда были лишены пятеро депутатов. Теперь освободился еще один округ. Пятеро из выбывших депутатов, в том числе и Кинстлер, представляли «Справедливую Россию», один — «Единую Россию».
Депутатам, которых выберут на довыборах в сентябре, предстоит работать один год. Их полномочия завершатся в сентябре 2025 года, когда состоятся выборы горсобрания очередного созыва.
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