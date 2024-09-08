Машиностроители с зарплатой в 86 тысяч стали самыми оплачиваемыми челябинцами

Сотрудники в транспортном машиностроении с зарплатами в 86,2 тысячи рублей стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в промышленности. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа», при производстве оборудования и станков можно заработать, но почти на 10 тысяч меньше.
«По итогам лета в Челябинске самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение. Здесь работодатели предлагают 86,2 тысячи рублей в месяц при полной занятости», — рассказали URA.RU в сервисе.
На производстве промышленного оборудования и станков можно заработать 76,7 тысячи рублей. Средний доход специалистов металлургии составил 71 тысячу. Работники, занятые на выпуске электро-и оптического оборудования летом могли рассчитывать на 70,6 тысячи рублей, энергетики — на 66,75 тысячи.
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов заметил, что в российской промышленности в теплый сезон сотрудники зарабатывали по 77,6 тысяч рублей. Показатель за год поднялся на 26%. По мнению руководителя, это свидетельствует о высокой потребности в кадрах.
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