08 сентября 2024

Машиностроители с зарплатой в 86 тысяч стали самыми оплачиваемыми челябинцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Производители транспорта в Челябинске получают самую высокую зарплату в промышленности
Производители транспорта в Челябинске получают самую высокую зарплату в промышленности Фото:

Сотрудники в транспортном машиностроении с зарплатами в 86,2 тысячи рублей стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в промышленности. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа», при производстве оборудования и станков можно заработать, но почти на 10 тысяч меньше.

«По итогам лета в Челябинске самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение. Здесь работодатели предлагают 86,2 тысячи рублей в месяц при полной занятости», — рассказали URA.RU в сервисе.

На производстве промышленного оборудования и станков можно заработать 76,7 тысячи рублей. Средний доход специалистов металлургии составил 71 тысячу. Работники, занятые на выпуске электро-и оптического оборудования летом могли рассчитывать на 70,6 тысячи рублей, энергетики — на 66,75 тысячи.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов заметил, что в российской промышленности в теплый сезон сотрудники зарабатывали по 77,6 тысяч рублей. Показатель за год поднялся на 26%. По мнению руководителя, это свидетельствует о высокой потребности в кадрах.

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Сотрудники в транспортном машиностроении с зарплатами в 86,2 тысячи рублей стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в промышленности. Как выяснили аналитики платформы «Авито Работа», при производстве оборудования и станков можно заработать, но почти на 10 тысяч меньше. «По итогам лета в Челябинске самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение. Здесь работодатели предлагают 86,2 тысячи рублей в месяц при полной занятости», — рассказали URA.RU в сервисе. На производстве промышленного оборудования и станков можно заработать 76,7 тысячи рублей. Средний доход специалистов металлургии составил 71 тысячу. Работники, занятые на выпуске электро-и оптического оборудования летом могли рассчитывать на 70,6 тысячи рублей, энергетики — на 66,75 тысячи. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов заметил, что в российской промышленности в теплый сезон сотрудники зарабатывали по 77,6 тысяч рублей. Показатель за год поднялся на 26%. По мнению руководителя, это свидетельствует о высокой потребности в кадрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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