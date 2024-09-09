Показано, каким будет новогодний каток на главной площади Екатеринбурга. Фото

Команда парка Маяковского займется катком на Площади 1905 года в Екатеринбурге
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Каток возле башни "Исеть". Екатеринбург, коньки, каток
Каток откроется в декабре Фото:

Команда парка Маяковского займется оформлением катка, который впервые появится на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Площадка будет напоминать заснеженный лес, рассказал мэр Алексей Орлов.

«Каток займет всю площадь — почти 3500 квадратных метров — и откроется в декабре. Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Известно, что на открытии катка выступят фигуристы, а также пройдут мастер-классы по катанию и будет анимации для детей. Здесь же екатеринбуржцы смогут встретить новый 2025 год.

Ранее на совете неравнодушных горожан предложили сделать на Площади 1905 года каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Но власти решили рискнуть и нашли новое место городку — он разместится в Историческом сквере.

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Команда парка Маяковского займется оформлением катка, который впервые появится на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Площадка будет напоминать заснеженный лес, рассказал мэр Алексей Орлов. «Каток займет всю площадь — почти 3500 квадратных метров — и откроется в декабре. Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки», — написал Орлов в своем telegram-канале. Известно, что на открытии катка выступят фигуристы, а также пройдут мастер-классы по катанию и будет анимации для детей. Здесь же екатеринбуржцы смогут встретить новый 2025 год. Ранее на совете неравнодушных горожан предложили сделать на Площади 1905 года каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Но власти решили рискнуть и нашли новое место городку — он разместится в Историческом сквере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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