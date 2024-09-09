Команда парка Маяковского займется оформлением катка, который впервые появится на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Площадка будет напоминать заснеженный лес, рассказал мэр Алексей Орлов.
«Каток займет всю площадь — почти 3500 квадратных метров — и откроется в декабре. Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Известно, что на открытии катка выступят фигуристы, а также пройдут мастер-классы по катанию и будет анимации для детей. Здесь же екатеринбуржцы смогут встретить новый 2025 год.
Ранее на совете неравнодушных горожан предложили сделать на Площади 1905 года каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Но власти решили рискнуть и нашли новое место городку — он разместится в Историческом сквере.
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