Показано, каким будет новогодний каток на главной площади Екатеринбурга. Фото

Команда парка Маяковского займется катком на Площади 1905 года в Екатеринбурге

09 сентября 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Каток откроется в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда парка Маяковского займется оформлением катка, который впервые появится на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Площадка будет напоминать заснеженный лес, рассказал мэр Алексей Орлов. «Каток займет всю площадь — почти 3500 квадратных метров — и откроется в декабре. Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки», — написал Орлов в своем telegram-канале. Известно, что на открытии катка выступят фигуристы, а также пройдут мастер-классы по катанию и будет анимации для детей. Здесь же екатеринбуржцы смогут встретить новый 2025 год. Ранее на совете неравнодушных горожан предложили сделать на Площади 1905 года каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Но власти решили рискнуть и нашли новое место городку — он разместится в Историческом сквере. Фото: telegram-канал Алексея Орлова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда парка Маяковского займется оформлением катка, который впервые появится на Площади 1905 года в Екатеринбурге. Площадка будет напоминать заснеженный лес, рассказал мэр Алексей Орлов. «Каток займет всю площадь — почти 3500 квадратных метров — и откроется в декабре. Там появится просторный павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. На катке будут павильоны с едой, где можно перекусить или взять согревающие напитки», — написал Орлов в своем telegram-канале. Известно, что на открытии катка выступят фигуристы, а также пройдут мастер-классы по катанию и будет анимации для детей. Здесь же екатеринбуржцы смогут встретить новый 2025 год. Ранее на совете неравнодушных горожан предложили сделать на Площади 1905 года каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Орлов отметил, что идея о переносе ледового городка у него появилась несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Но власти решили рискнуть и нашли новое место городку — он разместится в Историческом сквере.