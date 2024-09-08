За его голову объявляли награду: каким был Игорь Родобольский — самый титулованный военный России. Видео

Друзья назвали летчика Родобольского ангелом, который на вертолете сходил с неба

09 сентября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Известие о смерти Героя России пришло утром 9 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге скончался Герой России, полковник Военно-воздушных сил, участник Афганской войны и обеих чеченских кампаний Игорь Родобольский. Его называют самым титулованным офицером России: такого количества боевых наград больше нет ни у кого. Минобороны даже внесло офицера в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ. URA.RU собрало самые главные факты из биографии уникального летчика-снайпера, а также воспоминания друзей, для которых уход Героя из жизни стал большой трагедией. Юность Родобольский родился 18 марта 1960 года в белорусском городе Гродно в семье врачей. В 1968 году семья переехала в Витебскую область, где парень окончил среднюю школу и витебский аэроклуб ДОСААФ. Игорь Родобольский родился в Беларуси Фото: департамент информполитики Свердловской области «Говорят, героями не рождаются, а становятся, а Игорь, наверное, родился героем. Он в свое время весь курс физики выучил за одно лето, когда надумал поступать в военное училище. До этого он был немного хулиганистым парнем, не знал куда поступать. Он талантливый человек, прекрасно играл на гитаре, великолепно пел, у него даже вокально-инструментальный ансамбль был в юности», — рассказала о Родобольском Наталья Шмидько, исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации Свердловской области «Герои Урала». Для нее Родобольский был не просто товарищем, а другом и наставником. Женщина не может сдержать слез, рассказывая о летчике. После армии Родобольский с отличием окончил высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани, после чего служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск на территории Венгрии. Был штурманом экипажа, а затем — командиром экипажа вертолета Ми-8. В 1986 году был переведен в Забайкальский военный округ, где формировались экипажи для направления в Афганистан. Перед поездкой в Афган проходил обучение в Узбекистане. Афганистан В 1986—1989 годах Родобольский участвовал в Афганской войне в должности командира звена. За это время он совершил около 200 боевых вылетов, и был награжден тремя орденами за доблесть и мужество в боях. Его вертолетное формирование последним среди ВВС 40-й армии покинуло Афганистан. «Игорь был у нас членом правления Свердловского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Был очень простой, отзывчивый, никак его заслуги не влияли на его человеческую суть. Государство оценило его качества, хотя посылали на представление [к званию Героя России] три раза, еще в Афгане, но все не проходило. Потом за Чечню смог звание получить. Но он не за награды служил, просто любил летать, еще с детства», — рассказал о товарище Евгений Бунтов, участник боевых действий в Афганистане и автор-исполнитель песен. Он снял об Игоре Родобольском несколько видеороликов. Чечня После Афгана летчик был командирован в Камбоджу. В 1994—1996 годах он принял участие в Первой чеченской компании, в 1999 году — во Второй. Родобольский был сначала заместителем командира, а после командиром вертолетной эскадрильи в составе 55-го отдельного Севастопольского вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа. Боевики охотились за Игорем Родобольским Фото: департамент информполитики Свердловской области «У него был позывной „Три полсотни“. Ребята, которые воевали, когда слышали, что за ними летит „Три полсотни“, точно знали, что вернутся живыми. Потому что он как ангел с небес сходил в любой обстановке, в любом тумане, под любым огнем. Он просто спускался и забирал их, и они возвращались живыми», — продолжает Наталья Шмидько. По ее словам, чеченские боевики охотились за уникальным летчиком и объявили за его голову награду — миллион долларов. «Был однажды такой эпизод в Чечне. Как-то у Игоря на борту было практически все командование нашей армии, в том числе Владимир Шаманов (генерал-полковник ВС РФ, депутат Госдумы — прим.URA.RU). А всем летчикам перед вылетом выдается полетное задание, и у Игоря было полетное задание, допустим, лететь прямо вместе со всем генералитетом. Он сам мне рассказывал: „А я похулиганил, полетел не прямо, а влево. И когда пролетели, сзади нас такой дым был!“. У него чуйка была. Если бы полетел по полетному заданию, они бы все погибли. Шаманов его всегда потом благодарил», — рассказала историю из жизни друга Шмидько. Награды Помимо боевых в биографии Родобольского есть и вылеты на спасение мирных жителей. Так, во время сильного наводнения в Чечне летом 2002-го он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. Летчик награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденом «За военные заслуги» и другими наградами. «Он рассказывал, когда наградной на него в последний раз оформляли, было описано 12 эпизодов. В наградном отделе посмотрели и ахнули: „Так вам за каждый эпизод надо Героя России давать!“. Он ответил: „Ну вот так мы служим“. Абсолютно простой был, никаких понтов, никаких амбиций, кичливости геройской не было. Никогда не просматривалось, что он выше других, что он более награжденный. Добродушный был, легкий на общение», — продолжает Бунтов. Видео Евгения Бунтова об Игоре Родобольском Родобольский возглавлял в Екатеринбурге региональный центр патриотического воспитания и всегда с радостью участвовал во всех мероприятиях. Он любил общаться с детьми, молодежью, и делал это с любовью, от чистого сердца. «Всегда веселый был, всегда настроен положительно, шел на помощь в любых случаях. Трагедия эта взволновала всех. Мне сообщили вчера вечером о кончине Игоря, и я до сих пор этого не осознаю», — признался Сергей Евланов — старший сержант, Герой Российской Федерации. Игорь Родобольский скончался в Екатеринбурге 8 сентября в возрасте 64 лет. О дате и месте прощания с Героем России будет объявлено позднее. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким офицера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончался Герой России, полковник Военно-воздушных сил, участник Афганской войны и обеих чеченских кампаний Игорь Родобольский. Его называют самым титулованным офицером России: такого количества боевых наград больше нет ни у кого. Минобороны даже внесло офицера в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ. URA.RU собрало самые главные факты из биографии уникального летчика-снайпера, а также воспоминания друзей, для которых уход Героя из жизни стал большой трагедией. Родобольский родился 18 марта 1960 года в белорусском городе Гродно в семье врачей. В 1968 году семья переехала в Витебскую область, где парень окончил среднюю школу и витебский аэроклуб ДОСААФ. «Говорят, героями не рождаются, а становятся, а Игорь, наверное, родился героем. Он в свое время весь курс физики выучил за одно лето, когда надумал поступать в военное училище. До этого он был немного хулиганистым парнем, не знал куда поступать. Он талантливый человек, прекрасно играл на гитаре, великолепно пел, у него даже вокально-инструментальный ансамбль был в юности», — рассказала о Родобольском Наталья Шмидько, исполнительный директор региональной социально-патриотической общественной организации Свердловской области «Герои Урала». Для нее Родобольский был не просто товарищем, а другом и наставником. Женщина не может сдержать слез, рассказывая о летчике. После армии Родобольский с отличием окончил высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани, после чего служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск на территории Венгрии. Был штурманом экипажа, а затем — командиром экипажа вертолета Ми-8. В 1986 году был переведен в Забайкальский военный округ, где формировались экипажи для направления в Афганистан. Перед поездкой в Афган проходил обучение в Узбекистане. В 1986—1989 годах Родобольский участвовал в Афганской войне в должности командира звена. За это время он совершил около 200 боевых вылетов, и был награжден тремя орденами за доблесть и мужество в боях. Его вертолетное формирование последним среди ВВС 40-й армии покинуло Афганистан. «Игорь был у нас членом правления Свердловского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Был очень простой, отзывчивый, никак его заслуги не влияли на его человеческую суть. Государство оценило его качества, хотя посылали на представление [к званию Героя России] три раза, еще в Афгане, но все не проходило. Потом за Чечню смог звание получить. Но он не за награды служил, просто любил летать, еще с детства», — рассказал о товарище Евгений Бунтов, участник боевых действий в Афганистане и автор-исполнитель песен. Он снял об Игоре Родобольском несколько видеороликов. После Афгана летчик был командирован в Камбоджу. В 1994—1996 годах он принял участие в Первой чеченской компании, в 1999 году — во Второй. Родобольский был сначала заместителем командира, а после командиром вертолетной эскадрильи в составе 55-го отдельного Севастопольского вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа. «У него был позывной „Три полсотни“. Ребята, которые воевали, когда слышали, что за ними летит „Три полсотни“, точно знали, что вернутся живыми. Потому что он как ангел с небес сходил в любой обстановке, в любом тумане, под любым огнем. Он просто спускался и забирал их, и они возвращались живыми», — продолжает Наталья Шмидько. По ее словам, чеченские боевики охотились за уникальным летчиком и объявили за его голову награду — миллион долларов. «Был однажды такой эпизод в Чечне. Как-то у Игоря на борту было практически все командование нашей армии, в том числе Владимир Шаманов (генерал-полковник ВС РФ, депутат Госдумы — прим.URA.RU). А всем летчикам перед вылетом выдается полетное задание, и у Игоря было полетное задание, допустим, лететь прямо вместе со всем генералитетом. Он сам мне рассказывал: „А я похулиганил, полетел не прямо, а влево. И когда пролетели, сзади нас такой дым был!“. У него чуйка была. Если бы полетел по полетному заданию, они бы все погибли. Шаманов его всегда потом благодарил», — рассказала историю из жизни друга Шмидько. Помимо боевых в биографии Родобольского есть и вылеты на спасение мирных жителей. Так, во время сильного наводнения в Чечне летом 2002-го он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. Летчик награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденом «За военные заслуги» и другими наградами. «Он рассказывал, когда наградной на него в последний раз оформляли, было описано 12 эпизодов. В наградном отделе посмотрели и ахнули: „Так вам за каждый эпизод надо Героя России давать!“. Он ответил: „Ну вот так мы служим“. Абсолютно простой был, никаких понтов, никаких амбиций, кичливости геройской не было. Никогда не просматривалось, что он выше других, что он более награжденный. Добродушный был, легкий на общение», — продолжает Бунтов. Видео Евгения Бунтова об Игоре Родобольском Родобольский возглавлял в Екатеринбурге региональный центр патриотического воспитания и всегда с радостью участвовал во всех мероприятиях. Он любил общаться с детьми, молодежью, и делал это с любовью, от чистого сердца. «Всегда веселый был, всегда настроен положительно, шел на помощь в любых случаях. Трагедия эта взволновала всех. Мне сообщили вчера вечером о кончине Игоря, и я до сих пор этого не осознаю», — признался Сергей Евланов — старший сержант, Герой Российской Федерации. Игорь Родобольский скончался в Екатеринбурге 8 сентября в возрасте 64 лет. О дате и месте прощания с Героем России будет объявлено позднее. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким офицера.