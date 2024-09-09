Скончался полковник Родобольский, самый титулованный российский военный

Герой России и полковник Военно-воздушных сил РФ Игорь Родобольский скончался 8 сентября. Об этом сообщили в Свердловском региональном центре патриотического воспитания.
«8 сентября 2024 года ушел из жизни Герой Российской Федерации <...>, полковник запаса Игорь Олегович Родобольский», — говорится в публикации центра. На момент смерти ему было 64 года. Он служил в армейской авиации Южной группы войск в Венгрии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
Родобольский считался самым титулованным офицером страны. Его военные достижения подтверждаются многочисленными боевыми наградами, среди которых медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги» и орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.