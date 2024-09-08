08 сентября 2024

В Челябинске к концу лета выросли спрос и цены на аренду квартир

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Стоимость долгосрочной аренды квартир выросла до 30 тысяч рублей
Стоимость долгосрочной аренды квартир выросла до 30 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с июлем спрос на аренду квартир вырос на 13%. Долгосрочная аренда жилья также подорожала до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на долгосрочную аренду жилья в Челябинске вырос на 13% к концу лета. Средняя ставка аренды в городе составила 30 тысяч рублей в августе 2024 года», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, в Челябинске на данный момент спрос на арендное жилье превышает предложение. Квартир не хватает в том числе и для челябинских студентов. На данный момент многие из них вынуждены снимать жилье посуточно.

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В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с июлем спрос на аренду квартир вырос на 13%. Долгосрочная аренда жилья также подорожала до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на долгосрочную аренду жилья в Челябинске вырос на 13% к концу лета. Средняя ставка аренды в городе составила 30 тысяч рублей в августе 2024 года», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, в Челябинске на данный момент спрос на арендное жилье превышает предложение. Квартир не хватает в том числе и для челябинских студентов. На данный момент многие из них вынуждены снимать жилье посуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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