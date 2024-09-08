В Челябинске к концу лета выросли спрос и цены на аренду квартир

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с июлем спрос на аренду квартир вырос на 13%. Долгосрочная аренда жилья также подорожала до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Спрос на долгосрочную аренду жилья в Челябинске вырос на 13% к концу лета. Средняя ставка аренды в городе составила 30 тысяч рублей в августе 2024 года», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Как отметила президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова, в Челябинске на данный момент спрос на арендное жилье превышает предложение. Квартир не хватает в том числе и для челябинских студентов. На данный момент многие из них вынуждены снимать жилье посуточно.
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