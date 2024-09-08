Челябинский шоумен Ярушин скорбит после смерти ведущего КВН Маслякова

Шоумен и бывший участник КВН Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, почтил память ушедшего из жизни ведущего программы Александра Маслякова. В своем telegram-канале Ярушин назвал его создателем невероятной Планеты КВН.
«Дорогой Александр Васильевич, спасибо за всё. Невероятная Планета КВН, которую Вы создали, дала возможность, сегодня, мне и моим коллегам чувствовать себя комфортно, и вы можете нами гордиться! Нам вас будет не хватать», — сообщил Ярушин.
Советский и российский телеведущий Александр Васильевич Масляков скончался от рака легких 8 сентября на 83 году жизни . Программу КВН он вел с 1964 года. Звезды шоу-бизнеса скорбят и выражают благодарность Маслякову. Одними из первых высказались уральские комики — Сергей Светлаков, участники «Уральских пельменей» Ксения Корнеева, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Сергей Исаев и другие. Знаменитости, такие как: Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Эдгар Запашный отметили ушедшую эпоху и выразили скорбь.
В биографии Александра Маслякова говорится, что он провел отрочество в Челябинске. С началом войны в 1941 года его отец попал на фронт, а мать осенью эвакуировали в областной центр, по дороге в который у женщины родился будущий несменяемый ведущий КВН. После они переехали к родственникам, где и прошло его раннее детство в военные годы.
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