Налоговая заблокировала счет Гоши Куценко из-за долгов

09 сентября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Налоговая заблокировала счет ООО «Арт Волна» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налоговая заблокировала счет одной из компаний российского актера Гоши Куценко из-за долгов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. <.> Сейчас у Куценко три фирмы… С последней (ООО „Арт Волна“ — прим. URA.RU) есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Еще в 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать „Арт Волну“ банкротом», — пишет Mash. По информации авторов, Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей. Изначально у Куценко было пять компаний, однако все они закрылись. Сейчас у актера есть ИП, занимающееся исполнительскими искусствами, а также доли в ООО Кинокомпания «Сцена» (13,9%) и в ООО «Арт Волна» (49%). Налоговая заблокировала счет последней фирмы. В 2019 году Куценко разыскивала Московская налоговая за задолженность свыше миллиона рублей. У актера накопился долг в 439 тысяч рублей за люксовое авто Morgan Aero и жилье в Черемушках, сообщает telegram-канал Mash. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая заблокировала счет одной из компаний российского актера Гоши Куценко из-за долгов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. <.> Сейчас у Куценко три фирмы… С последней (ООО „Арт Волна“ — прим. URA.RU) есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Еще в 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать „Арт Волну“ банкротом», — пишет Mash. По информации авторов, Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей. Изначально у Куценко было пять компаний, однако все они закрылись. Сейчас у актера есть ИП, занимающееся исполнительскими искусствами, а также доли в ООО Кинокомпания «Сцена» (13,9%) и в ООО «Арт Волна» (49%). Налоговая заблокировала счет последней фирмы. В 2019 году Куценко разыскивала Московская налоговая за задолженность свыше миллиона рублей. У актера накопился долг в 439 тысяч рублей за люксовое авто Morgan Aero и жилье в Черемушках, сообщает telegram-канал Mash.