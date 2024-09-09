Налоговая заблокировала счет Гоши Куценко из-за долгов

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, куценко гоша
Налоговая заблокировала счет ООО «Арт Волна» Фото:

Налоговая заблокировала счет одной из компаний российского актера Гоши Куценко из-за долгов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. <.> Сейчас у Куценко три фирмы… С последней (ООО „Арт Волна“ — прим. URA.RU) есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Еще в 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать „Арт Волну“ банкротом», — пишет Mash. По информации авторов, Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей.

Изначально у Куценко было пять компаний, однако все они закрылись. Сейчас у актера есть ИП, занимающееся исполнительскими искусствами, а также доли в ООО Кинокомпания «Сцена» (13,9%) и в ООО «Арт Волна» (49%). Налоговая заблокировала счет последней фирмы.

В 2019 году Куценко разыскивала Московская налоговая за задолженность свыше миллиона рублей. У актера накопился долг в 439 тысяч рублей за люксовое авто Morgan Aero и жилье в Черемушках, сообщает telegram-канал Mash.

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Налоговая заблокировала счет одной из компаний российского актера Гоши Куценко из-за долгов. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Ведомство уже заблокировало счета у одной из его компаний. <.> Сейчас у Куценко три фирмы… С последней (ООО „Арт Волна“ — прим. URA.RU) есть проблемы. По решению налоговой операции по ее счетам приостановлены. Еще в 2022-м и в 2023-м кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать „Арт Волну“ банкротом», — пишет Mash. По информации авторов, Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей. Изначально у Куценко было пять компаний, однако все они закрылись. Сейчас у актера есть ИП, занимающееся исполнительскими искусствами, а также доли в ООО Кинокомпания «Сцена» (13,9%) и в ООО «Арт Волна» (49%). Налоговая заблокировала счет последней фирмы. В 2019 году Куценко разыскивала Московская налоговая за задолженность свыше миллиона рублей. У актера накопился долг в 439 тысяч рублей за люксовое авто Morgan Aero и жилье в Черемушках, сообщает telegram-канал Mash.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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