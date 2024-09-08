08 сентября 2024
07 сентября 2024

В Тюменской области школьница провалилась в открытую трубу в асфальте

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка получила ушиб, моральный вред оценили в 40 000 рублей
Девочка получила ушиб, моральный вред оценили в 40 000 рублей Фото:

В Ишиме (Тюменская область) девочка провалилась ногоц в открытую труюбу в асфальте, за что собственница участка заплатит ей 40 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«В Ишиме в июне 2024 у магазина „Доброцен“ девятилетняя девочка провалилась правой ногой в открытую трубу в асфальте и получила ушиб. Собственник земельного участка (местная жительница) ненадлежащим образом содержала свое имущество, что привело к травмированию ребенка», — рассказали в прокуратуре.

В суде женщину обязали компенсировать школьнице моральный вред. В пользу ребенка взыскали 40 000 рублей.

Открытая дыра в асфальте стала причиной травмирования школьницы
Открытая дыра в асфальте стала причиной травмирования школьницы
Фото:

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В Ишиме (Тюменская область) девочка провалилась ногоц в открытую труюбу в асфальте, за что собственница участка заплатит ей 40 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «В Ишиме в июне 2024 у магазина „Доброцен“ девятилетняя девочка провалилась правой ногой в открытую трубу в асфальте и получила ушиб. Собственник земельного участка (местная жительница) ненадлежащим образом содержала свое имущество, что привело к травмированию ребенка», — рассказали в прокуратуре. В суде женщину обязали компенсировать школьнице моральный вред. В пользу ребенка взыскали 40 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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