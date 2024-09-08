В Тюменской области школьница провалилась в открытую трубу в асфальте

Девочка получила ушиб, моральный вред оценили в 40 000 рублей
В Ишиме (Тюменская область) девочка провалилась ногоц в открытую труюбу в асфальте, за что собственница участка заплатит ей 40 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.
«В Ишиме в июне 2024 у магазина „Доброцен“ девятилетняя девочка провалилась правой ногой в открытую трубу в асфальте и получила ушиб. Собственник земельного участка (местная жительница) ненадлежащим образом содержала свое имущество, что привело к травмированию ребенка», — рассказали в прокуратуре.
В суде женщину обязали компенсировать школьнице моральный вред. В пользу ребенка взыскали 40 000 рублей.
Открытая дыра в асфальте стала причиной травмирования школьницы
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