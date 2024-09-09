Bloomberg: российский газовый завод из-за санкций впервые отправил груз в Азию

Российский завод экспорта сжиженного природного газа, который находится под санкциями, впервые отправил партию в Азию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«В выходные компания Everest Energy забрала груз с завода „Арктик СПГ — 2“ на северо-востоке России, и в настоящее время он направляется в Азию по Северному морскому пути», — пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Судно, сооруженное в 2003 году, в прошлом месяце оказалось под санкциями США из-за якобы предполагаемой ими связи с «теневым флотом» РФ.
Сообщается, что конечный пункт назначения груза неясен. По данным издания, судно может доставить газ в Корякское топливное хранилище на Камчатке или на импортный терминал в Азии.
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