В Челябинской области грибами отравились 12 человек

10 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

За лето в Челябинской области произошло шесть отравлений грибами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области с начала 2024 года зафиксировано 12 случаев отравления грибами. Об этом URA.RU сообщил руководитель Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов. «С января по август зарегистрировано 12 случаев отравления грибами. Шесть из них произошло с мая по август», — сообщил URA.RU Семенов. В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из зафиксированных случаев не связан с грибами, которые реализуют официальные точки продаж. Кроме того, за год число отравлений в сезон сбора грибов сократилось почти в четыре раза. Миколог и доктор биологических наук Борис Красуцкий ранее рассказал URA.RU о правилах сбора грибов. В Челябинской области можно встретить семь видов смертельных грибов. Причиной 95% отравлений становится неумение отличать съедобные грибы от несъедобных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с начала 2024 года зафиксировано 12 случаев отравления грибами. Об этом URA.RU сообщил руководитель Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов. «С января по август зарегистрировано 12 случаев отравления грибами. Шесть из них произошло с мая по август», — сообщил URA.RU Семенов. В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из зафиксированных случаев не связан с грибами, которые реализуют официальные точки продаж. Кроме того, за год число отравлений в сезон сбора грибов сократилось почти в четыре раза. Миколог и доктор биологических наук Борис Красуцкий ранее рассказал URA.RU о правилах сбора грибов. В Челябинской области можно встретить семь видов смертельных грибов. Причиной 95% отравлений становится неумение отличать съедобные грибы от несъедобных.