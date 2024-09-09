«ВСУ готовят полмиллиона штыков»: подполье предупредило Кремль

Координатор подполья Лебедев: ВСУ готовят 500 тысяч солдат для атаки к весне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина занимается мобилизацией порядка 700-900 тысяч человек
Украина занимается мобилизацией порядка 700-900 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины оттягивают время, чтобы мобилизовать 700-900 тысяч человек. Как минимум 500 тысяч штыков прибудет на Донбасс к весне. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду». Авторы издания сочли соответствующие действия со стороны ВСУ «сигналом Кремлю».

«Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным», — заявил Лебедев в интервью изданию «Царьград». Лебедев уточняет, что на данный момент проходит процесс мобилизации порядка 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Это, по словам «Царьграда», является «сигналом Кремлю». 

Лебедев связал происходящее с тем, что российские войска не будут наступать зимой. Для Украины это значит, что у них есть время на пополнение рядов и дальнейшего вторжения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины оттягивают время, чтобы мобилизовать 700-900 тысяч человек. Как минимум 500 тысяч штыков прибудет на Донбасс к весне. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду». Авторы издания сочли соответствующие действия со стороны ВСУ «сигналом Кремлю». «Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным», — заявил Лебедев в интервью изданию «Царьград». Лебедев уточняет, что на данный момент проходит процесс мобилизации порядка 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Это, по словам «Царьграда», является «сигналом Кремлю».  Лебедев связал происходящее с тем, что российские войска не будут наступать зимой. Для Украины это значит, что у них есть время на пополнение рядов и дальнейшего вторжения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...