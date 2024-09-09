Вооруженные силы Украины оттягивают время, чтобы мобилизовать 700-900 тысяч человек. Как минимум 500 тысяч штыков прибудет на Донбасс к весне. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью «Царьграду». Авторы издания сочли соответствующие действия со стороны ВСУ «сигналом Кремлю».
«Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным», — заявил Лебедев в интервью изданию «Царьград». Лебедев уточняет, что на данный момент проходит процесс мобилизации порядка 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Это, по словам «Царьграда», является «сигналом Кремлю».
Лебедев связал происходящее с тем, что российские войска не будут наступать зимой. Для Украины это значит, что у них есть время на пополнение рядов и дальнейшего вторжения.
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