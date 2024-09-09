Майор спецназа Барбашин поблагодарил челябинцев за победу на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майор Барбашин выиграл выборы на округе №6 в Курчатовском районе
Майор Барбашин выиграл выборы на округе №6 в Курчатовском районе Фото:

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин, за которого жители Курчатовского района Челябинска проголосовали на выборах в гордуму, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Барбашин.

«Безусловно, один бы я не справился. Спасибо моей команде и всем, кто за меня голосовал. Предстоит трудная, но интересная работа», — сообщил Барбашин.

Артем Барбашин также поделился тем, что набрал большинство голосов, при этом лидируя с великим отрывом. Он уточнил, что результат полностью соответствует его ожиданиям.

Барбашин выиграл выборы на округе №6 в Курчатовском районе. Майор впервые баллотировался в городскую думу. Он успел отслужить на Северном Кавказе, в Крыму, в Сирии и в других местах. Также Артем Барбашин награжден медалями «За боевые отличия», «За освобождение Крыма», «За участие в военной операции в Сирии» и является Кавалером двух Орденов Мужества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин, за которого жители Курчатовского района Челябинска проголосовали на выборах в гордуму, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Барбашин. «Безусловно, один бы я не справился. Спасибо моей команде и всем, кто за меня голосовал. Предстоит трудная, но интересная работа», — сообщил Барбашин. Артем Барбашин также поделился тем, что набрал большинство голосов, при этом лидируя с великим отрывом. Он уточнил, что результат полностью соответствует его ожиданиям. Барбашин выиграл выборы на округе №6 в Курчатовском районе. Майор впервые баллотировался в городскую думу. Он успел отслужить на Северном Кавказе, в Крыму, в Сирии и в других местах. Также Артем Барбашин награжден медалями «За боевые отличия», «За освобождение Крыма», «За участие в военной операции в Сирии» и является Кавалером двух Орденов Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...