Майор спецназа Барбашин поблагодарил челябинцев за победу на выборах

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин, за которого жители Курчатовского района Челябинска проголосовали на выборах в гордуму, поблагодарил избирателей. Об этом URA.RU 9 сентября сообщил сам Барбашин.
«Безусловно, один бы я не справился. Спасибо моей команде и всем, кто за меня голосовал. Предстоит трудная, но интересная работа», — сообщил Барбашин.
Артем Барбашин также поделился тем, что набрал большинство голосов, при этом лидируя с великим отрывом. Он уточнил, что результат полностью соответствует его ожиданиям.
Барбашин выиграл выборы на округе №6 в Курчатовском районе. Майор впервые баллотировался в городскую думу. Он успел отслужить на Северном Кавказе, в Крыму, в Сирии и в других местах. Также Артем Барбашин награжден медалями «За боевые отличия», «За освобождение Крыма», «За участие в военной операции в Сирии» и является Кавалером двух Орденов Мужества.
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