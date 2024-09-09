Выборы депутата в Коркино выиграл единоросс Голубков

Дополнительные выборы депутата в Коркинском муниципальном округе (Челябинская область) выиграл кандидат от ЕР Николай Голубков. Об этом сообщили 9 сентября в теризбиркоме.
«На территории Коркинского округа завершилась избирательная кампания по выборам депутата собрания по избирательному округу №6. В результате победу одержал Николай Голубков, набравший 757 голосов. Наталья Руськина, представлявшая „Справедливую Россию“, набрала 179 голосов. Их ближайший преследователь набрал 21 голос, остальные кандидаты — еще меньше», — сообщили в комиссии.
Голубков является бизнесменом и членом «Боевого братства „Коркино Еткуль 174“, не раз доставлял гуманитарный груз в зону СВО. Он удостоен звания „Человек года Коркинского округа“ за 2023 год.
Собрание депутатов Коркино насчитывает 23 депутатов. Оно избрано в сентябре 2022 года и будет работать до 2027 года. Прежний депутат по округу №6 Роман Горохов сложил полномочия досрочно.
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