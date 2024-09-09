Выборы депутата в Коркино выиграл единоросс Голубков

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За депутатский мандат боролись шесть человек
За депутатский мандат боролись шесть человек Фото:

Дополнительные выборы депутата в Коркинском муниципальном округе (Челябинская область) выиграл кандидат от ЕР Николай Голубков. Об этом сообщили 9 сентября в теризбиркоме.

«На территории Коркинского округа завершилась избирательная кампания по выборам депутата собрания по избирательному округу №6. В результате победу одержал Николай Голубков, набравший 757 голосов. Наталья Руськина, представлявшая „Справедливую Россию“, набрала 179 голосов. Их ближайший преследователь набрал 21 голос, остальные кандидаты — еще меньше», — сообщили в комиссии.

Голубков является бизнесменом и членом «Боевого братства „Коркино Еткуль 174“, не раз доставлял гуманитарный груз в зону СВО. Он удостоен звания „Человек года Коркинского округа“ за 2023 год.

Собрание депутатов Коркино насчитывает 23 депутатов. Оно избрано в сентябре 2022 года и будет работать до 2027 года. Прежний депутат по округу №6 Роман Горохов сложил полномочия досрочно.

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Дополнительные выборы депутата в Коркинском муниципальном округе (Челябинская область) выиграл кандидат от ЕР Николай Голубков. Об этом сообщили 9 сентября в теризбиркоме. «На территории Коркинского округа завершилась избирательная кампания по выборам депутата собрания по избирательному округу №6. В результате победу одержал Николай Голубков, набравший 757 голосов. Наталья Руськина, представлявшая „Справедливую Россию“, набрала 179 голосов. Их ближайший преследователь набрал 21 голос, остальные кандидаты — еще меньше», — сообщили в комиссии. Голубков является бизнесменом и членом «Боевого братства „Коркино Еткуль 174“, не раз доставлял гуманитарный груз в зону СВО. Он удостоен звания „Человек года Коркинского округа“ за 2023 год. Собрание депутатов Коркино насчитывает 23 депутатов. Оно избрано в сентябре 2022 года и будет работать до 2027 года. Прежний депутат по округу №6 Роман Горохов сложил полномочия досрочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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